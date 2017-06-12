رياض حجاب: عودة المفاوضات تحتاج إلى بيئةٍ ملائمةٍ

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قال المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، الدكتور رياض حجاب، إن مباحثات جنيف وصلت إلى طريق مسدود، بسبب تهرب النظام من مناقشة عملية الانتقال السياسي، وتمسكه بتشكيل ما يسميه بحكومة وحدة وطنية، ومواصلته قصف المدنيين وإطباق الحصار عليهم، مؤكداً أن أي عودةٍ للمفاوضات تحتاج إلى بيئة ملائمة، مشيراً إلى أنها “غير متوفرة حالياً”.

وجاء ذلك في حديث أجرته وكالة “الأناضول” التركية مع الدكتور حجاب في العاصمة التركية أنقرة، قال فيه إن “وفد المعارضة متمسك ببيان جنيف 1 (حزيران/ يونيو 2012)، وقراري مجلس الأمن 2254 (كانون الأول/ ديسمبر 2015)، و2118 (27 أيلول/ سبتمبر 2013)، اللذان نصا على إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة السلطات التنفيذية، يستثنى منها من تلطخت أيديهم بالدماء وهم رئيس النظام السوري بشار الأسد وزمرته”.

وأوضح حجاب أن “النظام خلال جولات المفاوضات الثلاثة الماضية، كان يتهرب بشكل دائم من تقديم الوثائق المطلوبة حول عملية الانتقال السياسي، وكل ما قدمه ورقة سماها المبادئ الأساسية وهي تتحدث عن وحدة الأراضي السورية وعلمانية الدولة ومكافحة الإرهاب ومنع دخول السلاح لمن يسميهم المجموعات الإرهابية، وهي أمور ليست لها علاقة مطلقاً بالانتقال السياسي”.

وتابع “مع اقتراب كل جولة من المفاوضات، يزيد النظام وتيرة القصف وارتكاب المجازر بحق الشعب، وإطباق الحصار عليهم، ووفد المعارضة علق مشاركته في مباحثات جنيف بسبب تواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين”.

وأكد حجاب أن “أي عودة للمفاوضات تحتاج إلى بيئة ملائمة لانطلاق العملية التفاوضية، وهذه البيئة غير متوفرة حاليًا، فالشعب السوري مازال يعاني من الجوع والموت تحت التعذيب في المعتقلات، وهناك مئات الآلاف من المعتقلين إلى جانب ازدياد وتيرة القصف الممنهج بعد مؤتمر فيينا الأخير، في 27 أيار/ مايو الماضي، الذي خرج ببيان يدعو للكف عن عمليات القصف على المدنيين والالتزام بوقف العمليات العدائية وفق قرار مجلس الأمن 2268”.

واستطرد قائلًا “للأسف نرى في هذه الأيام تصعيداً غير مسبوقاً من قبل النظام وحلفائه روسيا وإيران ضد أبناء الشعب السوري، وذلك باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً مثل الفوسفور والنابالم”.

وشدد رئيس الهيئة العليا على أنه “لا ضغوط حقيقة تمارس على النظام من روسيا، بل على العكس يتلقى الدعم الدائم منها.. رغم إعلان موسكو بسحب قواتها، إلا أن طيرانها لا يغيب عن سماء سوريا، ويقتل يومياً عشرات المدنيين ويجرح المئات ويدمر المشافي والمساجد والأسواق والأبنية السكنية، ويقدم كافة أنواع الأسلحة للنظام، وكذلك هو حال إيران وميليشياتها الطائفية المستجلبة من العراق وأفغانستان وباكستان ولبنان”.

واتهم حجاب النظام وإيران بـ “إذكاء روح الطائفية في المنطقة وفتح باب الفتن”، ووصف محاولات روسيا بوصم “جيش الإسلام” و”أحرار الشام” (فصيلان معارضان) بـ”الإرهاب”، بالأمر “غير المنطقي واللا موضوعي”، معتبراً أن الفصيلين المذكورين “يدافعان عن حقوق الشعب السوري ويعملان على إسقاط النظام، الذي يمارس هو وحلفاؤه إرهاب الدولة ضد السوريين”.

ودعا حجاب، المجتمع الدولي إلى “القيام بأفعال بدلاً من الأقوال، وإظهار إرادة حقيقية تعمل على ضمان الانتقال السياسي والذي به ينتهي النظام المجرم وبالتالي تنتهي الأزمة السورية”.