بالصور… عائلاتٌ إندونيسيةٌ تفرّ من الرقة وتسلّم نفسها لـ (قسد)

سعيد جودت: كلنا شركاء

أكدت مصادر إعلام مقربة من الميليشيات الكردية، أن عائلات إندونيسية في مدينة الرقة، سلّمت نفسها لميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد)، خلال تقدم الأخيرة وسيطرتها على ثلاثة أحياء واقتحامها آخرين، وتضييقها الخناق على تنظيم “داعش” داخل الرقة.

ونشرت وكالة “هاوار” المقربة من الميليشيات الكردية صوراً للعائلات الإندونيسية التي سلّمت نفسها لـ (قسد)، وأشارت إلى أنه بعد سيطرة (قسد) على أحياء المشلب من الناحية الشرقية، والسباهية، والرومانية من الناحية الغربية، بدأت بالتوجه نحو قلب المدينة.

وأردفت بأنه مع تقدم (قسد) داخل الرقة، سلمت العديد من العائلات القادمة من خارج سوريا نفسها إلى (قسد)، ومن بينها 3 عائلات إندونيسية، عدد أفرادها 16، مؤلفة من 8 نساء و5 رجال و3 أطفال.

وأشارت الوكالة إلى أن (قسد) أجرت تحقيقاً أولياً مع أفراد العائلات الإندونيسية، ثم سلمتهم لمجلس الرقة المدني التابع لها، والذي بدوره سلمها لإدارة مخيم عين عيسى، أما الرجال الخمسة فقد تم تسليمهم لـ “الجهات المختصة” لإجراء التحقيقات معهم.

ونقلت الوكالة عن إحدى النسوة الاندونيسيات اللواتي سلمن أنفسهن لـ (قسد)، وتدعى “نورا جوكو”، وهي الوحيدة التي تتكلم العربية، قولها إنهم عندما سمعوا بإعلان “دولة الخلافة الاسلامية” عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت العائلات الثلاث مغادرة البلاد والتوجه نحو مدينة الرقة.

وأشارت “جوكو” إلى أنهم حاولوا مراراً وتكراراً الهرب من المدنية بعد كشفهم زيف “الخلافة”، لكنهم لم يستطيعوا، وأكدت أن هناك عشرات العائلات المهاجرة فرت من المدينة نتيجة الخلافات فيما بينها، وما زال هناك عائلات تحاول الفرار.