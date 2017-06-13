أسرة معاذ الكساسبة تتهم مسلسلَ (غرابيب سود) بابتزازهم واستغلال اسم الطيار الأردني دون إذن

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أكدت أسرة الطيار الأردني معاذ الكساسبة رفضها لاستغلال قناة MBC اسم نجلها وابتزازاهم من خلال إظهار لقطات له في حلقات مسلسل “غرابيب سود”.

وبحسب تصريح خاص لموقع خبرني الأردني، قال جواد الكساسبة، شقيق الطيار الأردني، “إن استخدام اسم الشهيد الأردني ورمزه في المسلسلات غير مقبول نهائياً”.

يذكر أن المشهد الذي رفضته أسرة الكساسبة في مسلسل “غرابيب سود” هو حول طيار أردني يستعد لقصف مواقع تنظيم داعش- في إشارة إلى معاذ الكساسبة.

وأشار الكساسبة أن “معاذ رمز أردني، ولم يستأذن منا أحد لاستخدام رمزه أو اسمه”.

وذكر شقيق الطيار الأردني أنه يتم استغلال اسم نجلهم إعلامياً بصورة غير لائقة، مؤكداً “العام الماضي كان سيُعرض على إحدى القنوات العراقية الشهيد معاذ في مسلسل كوميدي يسيء له لولا أننا تدخلنا كعائلة الشهيد معاذ وأوقفنا عرضه بالطرق القانونية والدبلوماسية” بحسب موقع خبرني الأردني.

وطالب الحكومة الأردنية بوقف ما أسماه بـ”الدوامة الإعلامية”، وذلك لأنها تؤذي أسرته وتؤلمهم وتوقع الحسرة في قلوبهم.

معاذ الكساسبة طيار بسلاح الجو الملكي الأردني، تم القبض عليه وحرقه حتى الموت من قبل تنظيم داعش بعد تحطم طائرة مقاتلة من طراز F-فوق سوريا قبل عامين.