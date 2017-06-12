بالصور… قاسم سليماني يقود الميليشيات الشيعية على الحدود السورية العراقية

وليد غانم: كلنا شركاء

تداولت وسائل إعلامٍ إيرانيةٍ اليوم الاثنين، صوراً لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني “قاسم سليماني” أثناء قيادته معارك الميليشيات الأفغانية الشيعة على الحدود السورية العراقية.

وأوردت وكالة تسنيم الإيرانية خبراً مفاده أن سليماني كان برفقة ميليشيا لواء “فاطميون” الأفغاني الذي يقاتل بجانب قوات النظام في البادية السورية.

وقالت الوكالة المقربة من الحكومة الإيرانية إن هذه المليشيات الأفغانية بدأت تحركها باتجاه الحدود العراقية السورية تكملة لعملياتها التي بدأتها في مايو/أيار الماضي برفقة جيش النظام ومن سمتهم الوكالة بـ”قوى المقاومة” في إشارة إلى مليشيا حزب الله و المليشيات العراقية الأخرى.

وأضاف المصدر أن “قوات لواء فاطميون وحلفاءها في المقاومة والجيش السوري” وصلت قبل يومين إلى الحدود العراقية السورية “محطمين بذلك الخطوط الامريكية التي كانت تحاول فرضها عبر الغارات الجوية”.