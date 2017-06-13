قائمة دولية لمنع الاتجار بعشرات القطع الأثرية السورية

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أصدر المجلس الدولي للمتاحف (منظمة دولية غير حكومية) قائمة بـ33 قطعة أثرية سورية مسروقة تعود إلى حقب تاريخية متعددة، ودعا المتاحف العالمية ودور المزادات وتجار الفن وجامعي التحف إلى حظر التعامل بتلك القطع الأثرية وتداولها.

وقال رئيس اللجنة الوطنية المصرية للمجلس الدولي للمتاحف خالد عزب في بيان اليوم الاثنين، إن المجلس الدولي للمتاحف أصدر قائمة “حمراء” لمنع الاتجار وحظر تداول تلك القطع الأثرية في المزادات.

وأضاف عزب أن “القطع الأثرية تحمل نقوشا مسمارية وآرامية وسريانية، وكذلك دمى طينية من الصلصال، وتمائم وتعاويذ ومنحوتات عاجية وأواني فخارية ومعدنية وأرضيات من الفسيفساء عبارة عن مشاهد طبيعية تمثل البيئة السورية”.

ووفق البيان ذاته، فإن القطع مسروقة من متحف معرة النعمان (جنوبي مدينة إدلب السورية) تعود للنصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد. كما تضم القائمة قطعا سرقت من متحف دمشق الوطني (وسط العاصمة السورية) تعود للقرن السادس عشر الميلادي.

وأضاف أنه “يجب التعامل مع أية قطعة خرجت من سوريا بحرص شديد والتأكد من المستندات الخاصة بها، حيث إن ملكية أي قطعة على هذه القائمة تعود للدولة السورية”.

وتحمي المعاهدات والاتفاقيات الدولية التراث الأثري خاصة اتفاقية اليونسكو الصادرة عام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع الاستيراد والتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، واتفاقية اليونسكو لعام 1972 المتعلقة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي.