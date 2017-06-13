اشتباكات بين الثوار وداعش في بساتين حي الزين جنوبي دمشق

عبادة الشامي: كلنا شركاء

جرت اشتباكات بين تنظيم داعش وكتائب الثوار في بساتين حي الزين مساء الاثنين دون وقوع أي إصابات.

وقال الناشط “فادي شباط” إن الاشتباكات اندلعت لمدة نصف ساعة باستخدام أسلحة متوسطة ورشاشات وعبوات يدوية محلية الصنع في بساتين حي الزين ببلدة يلدا المتاخمة لمدينة الحجر الأسود وهي منطقة فاصلة بين مواقع التنظيم ومواقع الثوار.

ولم تقع إصابات بين الطرفين وفقا لـ “شباط” الذي أشار إلى استخدام تنظيم داعش لعدد من العبوات الخفيفة إضافة لعبوة كبيرة تم تفجيرها في مواقع الثوار.

ناشطوا تجمع ربيع ثورة أشاروا بدورهم إلى سماع صوت انفجار ضخم دوى في أرجاء جنوب العاصمة تبين لاحقا أنه ناجم عن تفجير عبوة ناسفة من الوزن الثقيل من قبل تنظيم داعش، بعد إلقائها تجاه إحدى نقاط جيش الإسلام في المنطقة