لاجئ سوري قفز إلى نهر الراين للتخلص من مطاردة الشرطة

ألقت الشرطة الألمانية القبض على لاجئ سوري قفز إلى نهر الراين في بون، محاولاً الهروب سباحة من مطاردة أمنية، بعد محاولته التحرش بفتاة واغتصابها. فيما أصدر قاض أمرا بالتحقيق بشبهة محاولة الاعتداء الجنسي والاغتصاب.

كلنا شركاء: دويتشه فيله

شهدت مدينة بون الألمانية محاولة اعتداء جنسي على فتاة كان بطلها لاجئ سوري. فوفقا للعديد من الصحف الألمانية، تحرش شاب سوري لاجئ (27 عاما) بفتاة ألمانية (25 عاما) وحاول الاعتداء عليها بالقرب من جسر كينيدي في مدينة بون، فبدأت بالصراخ وطلب النجدة، وفقا لشهود عيان في موقع الحادث. ما دفع الشاب للقفز من على الجسر والسباحة في نهر الراين، محاولا النجاة بجلده.

ووفقا للتفاصيل المنشورة وبيان الشرطة فقد تعرضت فتاة ألمانية الساعة الثانية من صباح يوم الأحد (11 حزيران/ يونيو 2017) إلى تحرش ومحاولة اغتصاب، حيث أكدت بيانات الشرطة أن الرجل هاجم المرأة، وسحبها تحت مجموعة أشجار قريبة، وحاول مواصلة الاعتداء عليها، ما دفع المرأة إلى البكاء والصراخ، ونقلت صحيفة “جنرال انتزايغر” الصادرة في بون أن شاهدة عيان اتصلت بالشرطة. وفور رؤية الشاب السوري لدورية الشرطة، قفز إلى نهر الراين وحاول السباحة بعيدا، للتخلص من المطاردة الأمنية.

ملاحقة نهرية

ونقلت صحيفة “جنرال انتزايغر” أن الشرطة بدورها طلبت تعزيزات ولاحقت الشاب بعد أن حاول السباحة مبتعدا وأبلغت سلطات الإطفاء، التي أرسلت قارب إنقاذ على وجه السرعة لملاحقة الشاب، في حين تابعت دورية الشرطة الشاب بالسير على جانب النهر، وسلطت عليه أضواء زرقاء من أجل تحديد موقعه لقارب الإنقاذ القادم.

وتمكن رجال الإطفاء على متن القارب من إجبار الشاب السوري على التوقف، ثم سحبوه إلى القارب في منتصف المسافة بين جسر كينيدي والجسر الشمالي لمدينة بون.

معروف لدى الأمن

أفراد الشرطة قامت باعتقال الشاب ونقله للتحقيق، حيث أكد الشاب أنه كان تحت تأثير الكحول. وأظهرت نتائج التحقيق الأولية أنه لاجئ سوري قدم إلى ألمانيا عام 2015، مع الأعداد الكبيرة من اللاجئين التي قدمت، كما بينت التحقيقات أنه مسجل أمني لديها، ولديه سجل أمني يتعلق بالعنف والسرقة.

ووجه قاض تحقيق أمراً بالتحقيق في شبهة الاعتداء الجنسي محاولة الاغتصاب بحق الشاب السوري. كما استجوبت الشرطة الفتاة الألمانية. وبينت الفحوصات الطبية أن الفتاة أصيبت بجروح ورضوض بسيطة أثناء محاولة جرها من قبل الشاب إلى الأشجار قرب النهر. وأشارت صحيفة “جنرال انتزايغر” إلى أن العقوبة بحق الشاب يمكن أن تصل إلى السجن عاماً على الأقل، في حال ثبوت الاتهامات بحقه.