وزير الدفاع التركي: أعمال بناء الجدار الحدودي مع سوريا على وشك الانتهاء

كلنا شركاء: ترك برس

كشف وزير الدفاع التركي “فكري إيشيك” أمس الأحد، عن اقتراب موعد الانتهاء من الجدار الحدودي مع سوريا، والبالغ طوله 828 كيلومترا.

وقال إيشيك خلال زيارته لمدينة ماردين جنوب شرقي تركيا، أنه تم الانتهاء من بناء ثلاثة أرباع الجدار الحدودي تقريباً، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال البناء مع نهاية الشهر القادم.

وأضاف: “تم الانتهاء من 690 كيلومتراً من الجدار الحدودي، وهذا ساهم إلى حدٍ كبير في منع حالات العبور غير الشرعية، وعمليات التهريب.”

وأشار الوزير التركي إلى أن وزارة الدفاع التركية تعمل على دمج التكنولوجيا، والأنظمة الرقمية، ضمن عملية مراقبة الحدود.