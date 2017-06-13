كتائب الثوار تصدّ هجوماً واسعاً لـ (قسد) غرب حلب

زيد المحمود: كلنا شركاء

استعادت كتائب الثوار فجر اليوم الثلاثاء سيطرتها على مواقع كانت تقدمت إليها ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مساء أمس في محيط بلدة دارة عزة بريف حلب الغربي، في معارك وصفت بـ العنيفة وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال مراسل “كلنا شركاء” في حلب إن تعزيزات عسكرية ضخمة لعناصر من ميليشيا حزب الله اللبناني قدمت من بلدتي نبل والزهراء لمؤازرة الميليشيات الكردية في محاولة لاقتحام التلال المحيطة بقلعة سمعان ومحيطها عقب المحاولات السابقة والتي أسفرت عن فشلها وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الكردية.

وأضاف المراسل زياد عدوان بأن عدد القتلى والجرحى من عناصر ميليشيات النظام والميليشيات الكردية بلغ أكثر من 20 قتيلاً، بينهم قيادي كردي، فيما شارك المراسل الحربي التابع لميليشيات النظام خالد اسكيف بتغطية الاشتباكات على أطراف بلدة دارة عزة، الأمر الذي يظهر المشاركة الواضحة للميليشيات الشيعية المتمركزة في بلدتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي.

وتزامن الهجوم العنيف الذي سبقه قصف بقذائف الهاون والمدفعية على بلدة دارة عزة مع هجوم للميليشيات الكردية على أطراف بلدة مارع بريف حلب الشمالي، كما سقط عدة جرحى جراء القصف المدفعي من قبل الميليشيات الكردية والذي تعرضت له بلدة حور في ريف حلب الشمالي.

وشهدت بلدة دارة عزة بريف حلب الغربي منذ منتصف أيار الماضي محاولات اقتحام متكررة من قبل الميليشيات الكردية والتي تضم ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردي YPG وجيش الثوار وغيرهم من الميليشيات بعد الاجتماع الذي تم عقده مع ضباط روس في بلدة تل رفعت والذي انتهى بتقديم إسناد جوي روسي لتلك الميليشيات الكردية مقابل اقتحامها ريف حلب الغربي وصولا إلى محافظة إدلب.