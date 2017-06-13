مجلس محافظة درعا يعلنها مدينةً منكوبة

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أعلن مجلس محافظة درعا “الحرة”، الأحياء الخارجة عن سيطرة النظام في مدينة درعا والبلدات المجاورة لها، “مناطق منكوبة”، بسبب التصعيد المستمر من قبل قوات النظام.

وأوضح المجلس في بيانٍ له اليوم الثلاثاء، أن المناطق المنكوبة تشمل أحياء درعا البلد ومخيم درعا وحي طريق السد، إضافةً لبلدة اليادودة وأم المياذن والنعيمة، المجاورة لمدينة درعا.

وناشد مجلس المحافظة في بيانه المنظمات الإنسانية في العالم و”كافة الدول التي بقي لديها حس إنساني وأخلاقي” بتقديم المساعدة للأهالي في هذه المناطق وإغاثتهم.

وجاء هذا الإعلان بعد الحملة التي بدأها النظام منذ أشهر في أحياء درعا البلد وازدادت وتيرتها خلال الأيام الماضية، التي شهدت عشرات الغارات الروسية، وقصفاً بمئات البراميل المتفجرة من طيران النظام، ما تسبب بإزهاق أرواح عشرات المدنيين وتدمير المستشفيات الميدانية في المنطقة، وخروجها عن العمل.