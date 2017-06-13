بشار الأسد يصدر مرسوماً بحسم 50% من رسوم جمارك المواد الأولية

معتصم الطويل: كلنا شركاء

أصدر بشار الأسد اليوم الثلاثاء المرسوم رقم 172 لعام 2017 القاضي بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية.

وينص المرسوم على خفض الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية المعمول به حالياً بنسبة 50 في المئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية.

وتصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية، بحسب المرسوم، إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج المستفيدة من أحكامه بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

ويعمل بأحكام المرسوم لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه، ويعتبر نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

وجاء هذا المرسوم بعد سنوات من المطالبات من قبل الصناعيين بإلغاء الجمارك المفروضة على بضائعهم للحدّ من الغلاء الذي طال كل السلع بنسبة وصلت إلى ألف في المئة مقارنة مع بداية عام 2011، وذلك بالنسبة لمعظم السلع.