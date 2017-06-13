الخارجية الروسية: لقاءات أستانا تعقد مطلع تموز وجنيف بعدها مباشرة

كلنا شركاء: رصد

رجح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن تنطلق جولة جديدة من لقاءات أستانا حول سوريا في بداية شهر تموز/يوليو المقبل، وأن تعقد الجولة المقبلة من المفاوضات السورية في جنيف، بعدها مباشرة.

وقال بوغدانوف: “يجري الآن بحث هذه المسألة، لكن هناك رغبة لدى زملائنا، الشركاء المسلمون، أولهم الأتراك والإيرانيون، والذين هم ضامنو ، ربما بعد رمضان مباشرة. في بداية تموز/يوليو على الأرجح. لديهم الآن شهر رمضان، يليه العيد، ثم سيبدأ كل شيء في أستانا. أعتقد أن جنيف ستكون بعدها مباشرة. العمل جار فيها”، بحسب تصريحاتٍ لوكالة “سبوتنيك”.

وكانت الجولة الرابعة من محادثات العاصمة الكازاخستانية أستانا، حول سوريا قد جرت في الثالث والرابع من أيار/مايو الماضي، وأسفرت عن اعتماد الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا مذكرة تفاهم حول إقامة 4 مناطق لتخفيف التصعيد لمدة 6 أشهر، دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 6 أيار/مايو 2017.