(النجباء) تنتشر على الحدود السورية العراقية وتحذر التحالف

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

أعلنت ميليشيا حركة “النجباء” العراقية، أمس الاثنين، أنها نشرت عناصرها عند معبر الوليد والبو كمال على الحدود السورية العراقية بانتظار ساعة الصفر للبدء بعمليات عسكرية ضد تنظيم “داعش”.

ونقل موقع “العهد” التابع لحزب الله اللبناني عن المتحدث الرسمي للحركة هاشم الموسوي تحذيراته للقوات الأمريكية التي تقود التحالف الدولي ضد داعش من “مغبة استهداف قواتها المتواجدة على الحدود السورية العراقية”، مؤكدة أنها ستعتبره تغييراً في قواعد الاشتباك.

وقال المتحدث الرسمي للحركة السيد هاشم الموسوي “إذا ارتكبت القوات الأمريكية أي حماقة ضد قواتنا فسوف نستهدف مصالحهم في أي مكان يتاح لنا”.

وأضاف أيضاً “إن المؤامرات الأمريكية هدفها حماية العصابات الإجرامية وعرقلة العمليات العسكرية في سوريا والعراق”.

وكانت وسائل إعلامٍ إيرانيةٍ تداولت أمس الاثنين، صوراً لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني “قاسم سليماني” أثناء قيادته معارك الميليشيات الأفغانية الشيعة على الحدود السورية العراقية.

وأوردت وكالة تسنيم الإيرانية خبراً مفاده أن سليماني كان برفقة ميليشيا لواء “فاطميون” الأفغاني الذي يقاتل بجانب قوات النظام في البادية السورية. وقالت الوكالة المقربة من الحكومة الإيرانية إن هذه المليشيات الأفغانية بدأت تحركها باتجاه الحدود العراقية السورية تكملة لعملياتها التي بدأتها في مايو/أيار الماضي برفقة جيش النظام ومن سمتهم الوكالة بـ”قوى المقاومة” في إشارة إلى ميليشيا حزب الله والمليشيات العراقية الأخرى.

وأضاف المصدر أن “قوات لواء فاطميون وحلفائها في المقاومة والجيش السوري” وصلت قبل يومين إلى الحدود العراقية السورية “محطمين بذلك الخطوط الأمريكية التي كانت تحاول فرضها عبر الغارات الجوية”.