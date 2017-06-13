يوسف أبازيد… سجنوه 5 سنواتٍ وأخرجوه ليقتلوه بين ذويه

إياس العمر: كلنا شركاء

قضى الشاب (يوسف راكان أبازيد) بقصف قوات النظام لبلدة (الغارية الغربية) اليوم الثلاثاء 13 حزيران/يونيو بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، بعد أيامٍ فقط على خروجه من معتقلات النظام التي أمضى فيها خمس سنوات.

وقال الناشط أحمد المصري لـ “كلنا شركاء” إن الشاب (أبازيد) أمضى خمسة سنوات في معتقلات نظام بشار الأسد حيث اعتقل في العام 2012 من قبل أجهزة النظام الأمنية، وأطلق سراحه مطلع شهر حزيران/يونيو الجاري قبل أيام.

وأضاف أن أبازيد انتقل للعيش مع ذويه النازحين في بلدة (الغارية الغربية) شرق درعا بسبب حملة النظام والميلشيات الموالية له على الأحياء المحررة من درعا البلد، ولكن قذائف نظام بشار الأسد لاحقت الأسرة وحرمتهم من الفرح بإطلاق سراح ابنهم، بعد أن كانوا يعتقدون بأنه قتل في معتقلات النظام.