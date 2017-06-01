السويداء: المحتجون يختطفون مقدماً في المخابرات الجوية

إياس العمر: كلنا شركاء

تجدد لليوم الثاني على التوالي اعتصام العشرات من أبناء محافظة السويداء أمام مبنى قيادة الشرطة في المحافظة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقل (جبران مراد) فيما اختطف مجموعةٌ آخرون اليوم الثلاثاء، مقدماً في المخابرات الجوية من على حاجزٍ له في ريف السويداء الغربي.

الناشط سامي الأحمد قال لـ “كلنا شركاء” إن العشرات من أبناء المحافظة واصلوا اعتصامهم أمام مبنى قيادة الشرطة للمطالبة بإطلاق سراح الشاب (جبران مراد) عقب إضرام النار في محيط المبنى يوم أمس، بسبب إطلاق قوات النار على المعتصمين، وقال إن من بين المعتصمين عدد من رجال الدين في المحافظة.

وأضاف الأحمد أن ذوي المعتقل ومجموعة من الشبان احتجزوا اليوم قائد حاجز بلدة (الثعلة) غرب السويداء وهو مقدم بفرع (المخابرات الجوية) خلال توجهه للحاجز برفقة أحد عناصر الفرع، وبذلك يكون عدد المحتجزين من قوات النظام لدى الأهالي قد وصل إلى 10 ضباط وعناصر، ويشترط الأهالي ورجال الدين إطلاق سراح الشاب (جبران مراد) حتى يتم إطلاق سراح المحتجزين من قوات النظام لديهم.