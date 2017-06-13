حزب البعث اللبناني ينعى قيادياً سقط في درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

نعت قوات البعث اللبنانية اليوم الثلاثاء 13 حزيران/يونيو القيادي في صفوفها (حسين علي رابحة) الذي لقى مصرعه بالمعارك مع كتائب الثوار على أطراف مخيم درعا يوم أمس الاثنين.

وجاء نعي حزب البعث في لبنان في بيانٍ رسمي جاء فيه ان “حزب البعث العربي الاشتراكي برئاسة الأمين القطري نعمان شلق، ينعى الرفيق الشهيد حسين علي رابحة (أبو علي) من قوات (البعث ـ لبنان) مجموعة الشهيد القائد عفيف مرتضى (أبو علاء) من فرع الجنوب، شعبة الشهيد محمد عادل الأخرس”.

وأضاف البيان أن القتيل لقى مصرعه بالمعارك في محافظة درعا جنوب سوريا.

والقتيل هو القيادي الرابع الذي يقتل من قوات النظام والميلشيات الموالية له خلال الأيام الخمسة الماضية في معارك درعا، حيث أن قوات النظام كانت قد نعت قائد عملياتها في درعا العقيد (أحمد تاجو)، بينما نعت ميلشيات (الحشد الشعبي) القيادي في صفوفها (فلاح الجبوري) وهو قائد ما يسمى بلواء (الإمام الحسين) في الميليشيا.