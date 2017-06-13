قوات النظام تتقدم غرب الرقة وتصل طريق (أثريا – الرقة)

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام وميليشياته اليوم الثلاثاء (13 حزيران/يونيو)، عن وصولها إلى طريق (أثريا – الرقة)، بعد سيطرتها على عدة قرى في ريف الرقة الغربي.

وأفاد الاعلام الحربي المركزي التابع لميليشيا حزب الله اللبناني، أن قوات النظام وميليشياته واصلت تقدمها في المنطقة الواقعة بين ريف حلب الجنوبي الشرقي، وريف الرقة الغربي، ووصلت إلى طريق (أثريا – الرصافة – الرقة)، بعد سيطرتها على قرى (رجم عسكر، بئر إنباج، ظهر أم باج، جب عزيز، جب الغانم، أبو صوصة، جب أبيض)، وعدة مزارع أخرى، عقب اشتباكات مع تنظيم “داعش”، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الأخير.

ويأتي تقدم قوات النظام في ظل تقدم تحرزه الميليشيات الكردية على حساب تنظيم “داعش” في ذات الريف، حيث أفاد ناشطون بسيطرة ميليشيات سوريا الديمقراطية مساء أمس الإثنين على قرية سحيل جنوب غرب الرقة، إثر اشتباكات مع عناصر التنظيم.

ويساند قوات النظام في معاركها في ريف حلب الشرقي وريف الرقة الغربي ميليشيات متعددة، منها ميليشيات العميد سهيل الحسن (النمر)، وتكبدت تلك القوات وميليشياتها خسائر كبيرة في الأرواح خلال المواجهات مع “داعش”، ومن تلك الخسائر أطفال جندهم (النمر) للقتال في صفوف ميليشياته.

وأفادت صفحات موالية، بأن الطفل “حيدر أحمد الخطيب”، ابن مدينة القصير، والبالغ من العمر (16 عاما)، والوحيد لأهله، قُتل يوم السبت 10 حزيران/يونيو، في ريف حلب الشرقي، بعد يومين على مقتل الطفل “حمدان” (16 عاماً)، من أبناء مدينة حماة ويقطن في السلمية، في ذات المنطقة.