فصائل (الباب) تتفق على لجنةٍ لحل الخلافات بينها

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

أعلنت الفصائل المتنازعة في مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، اليوم الثلاثاء (13 حزيران/يونيو)، عن توصلها إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار وتشكيل لجنةٍ لمتابعة القضايا الخلافية بينها.

وأفاد بيان وقعت عليه الأطراف المتنازعة في مدينة الباب، ونشرته قناة “حلب اليوم”، بأنه تم الاتفاق بين الأطراف المتنازعة على تشكيل لجنة لمتابعة القضايا الخلافية، ومهمتها متابعة المشاكل العالقة ورد الحقوق والاتفاق على لجنة قضائية للبت في القضايا الخلافية.

كما اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار والتعهد بوقف التحشدات من كل طرف باتجاه الآخر، وتشكيل لجنة ضامنة لرد الحقوق وتنفيذ القرارات التي تخرج بها اللجنة القضائية.

وأما الطرفان المتنازعان، بحسب البيان، فهما (فرقة السلطان مراد، فرقة الحمزة، السليمان شاه، صقور الجبل، المجلس العسكري) الطرف الأول، و(حركة أحرار الشام الإسلامية) الطرف الثاني.

وكان قد دارت اشتباكات عنيفة بين الفصائل في مدينة الباب شرق حلب، الأحد الماضي، راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى، في حين تضاربت التصريحات حول الطرف المسؤول عن اندلاع الاقتتال الداخلي فيما بينها.