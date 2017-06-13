(أحرار الشام) تطلق سراح (عمار سقار) القيادي في تجمع (فاستقم)

Posted on 2017/06/13Posted in: أخبار محلية

زيد المحمود: كلنا شركاء

أطلقت حركة أحرار الشام الإسلامية، صباح اليوم الثلاثاء (13 حزيران/يونيو)، سراح القيادي في تجمع (فاستقم كما أمرت) “عمار سقار”، بعد اعتقالٍ دام لأكثر من شهر.

وأفاد ناشطون بأن (أحرار الشام) داهمت في أيار الماضي مقرات لتجمع (فاستقم كما أمرت) في بلدة بابسقا شمال إدلب، واعتقلت “عمار سقار” وشقيقه “أبو الحسنين” وعدد من عناصر التجمع.

وأفرجت الحركة عن “أبو الحسنين” وعناصر من التجمع في وقت سابق، وأبقت على “عمار سقار”، لتطلق سراح الأخير صباح اليوم، عقب إضرابه عن الطعام لعدة أيام.

“عمار سقار” من مواليد 14 أيلول 1985، من قرية كلجبرين بريف حلب الشمالي، درس في كلية التجارة والاقتصاد في جامعة حلب، وعملَ سابقاً ناطقاً عسكرياً لتجمع (فاستقم كما أُمرت) عندما كان داخل مدينة حلب.






للحصول على الاخبار بشكل سريع يمكنكم الاشتراك بالصفحة الرئيسية للموقع على فيس بوك عبر الرابط:
https://www.facebook.com/all4syria.org