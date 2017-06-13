رداً على استهداف درعا… الثوار يقصفون مطاري (خلخلة) و(بلي)

إياس العمر: كلنا شركاء

استهدفت كتائب الثوار اليوم الثلاثاء (13 حزيران/يونيو)، مطاري (خلخلة) العسكري شمال السويداء، و(بلي) العسكري شرق العاصمة دمشق براجمات الصواريخ، رداً على حملة القصف الجوي الغير مسبوقة من قبل مروحيات النظام والطيران الروسي على المناطق المحررة من درعا.

وقال الناشط أحمد الديري، لـ “كلنا شركاء”، إن كتائب الثوار استهدفت براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة مطاري (خلخلة) و(بلي)، لأن مروحيات النظام تستخدم هذين المطارين في استهداف المناطق المحررة من محافظة درعا.

وأضاف بأن الطيران الروسي استهدف بلدات (جدل ـ الجسري) في منطقة اللجاة شمال درعا بتسع غارات جوية، بينما استهدفت مروحيات النظام بلدات اللجاة بـ 12 برميلاً متفجرا، ما أدى إلى مقتل طفلة، وذلك عقب استهداف كتائب الثوار لمطارات النظام.

وأكد أن مروحيات النظام واصلت استهداف الأحياء المحررة من درعا البلد، حيث استهدفتها اليوم بـ 22 برميلاً متفجراً، تسببت بمقتل شخص، بعد يوم على استهداف تلك الأحياء بـ 74 برميلاً متفجرا.