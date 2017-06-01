(داعش) يعلن مقتل العشرات من عناصر قوات النظام شرق حمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلن تنظيم “داعش” اليوم الثلاثاء (13 حزيران/يونيو)، مصرع العشرات من عناصر قوات النظام في المواجهات بينهما في ريف حمص الشرقي.

وأفادت وكالة “أعماق” المقربة من التنظيم، بأن مفخخة استهدفت رتلاً لقوات النظام قرب منطقة العباسية جنوب مدينة تدمر، ما أدى إلى مقتل 35 عنصراً من قوات النظام، وجرح آخرين.

وأضافت بأن 13 عنصراً من قوات النظام لقوا مصرعهم أيضا، وأصيب 9 آخرون بجروح، في هجوم لمقاتلي التنظيم في محيط تلة الصوانة شمال غرب مدينة تدمر، إضافة إلى مقتل 4 عناصر آخرين خلال هجوم شنه التنظيم شمال صوامع الحبوب شمال شرق مدينة تدمر.

كما دمر التنظيم عدة آليات لقوات النظام خلال المواجهات في المنطقة، منها دبابة وآليتين رباعيتي الدفع جنوب مدينة تدمر.

ومن جهتها، أفادت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا”، بأن وحدات من قوات النظام، بالتعاون مع القوات الحليفة (الميليشيات الموالية)، واصلت عملياتها القتالية في بادية تدمر، وأحكمت سيطرتها على مساحة 100 كم مربع جنوب وشمال شرق المدينة.

وكانت قوات النظام أعلنت أمس سيطرتها على عدد من النقاط الهامة في منطقة ضهور الغنايم شمال سد أبو كلة بـ 7 كم في ريف حمص الشرقي، بعد القضاء على أعداد من إرهابيي “داعش” وتدمير آلياتهم.