بالصور… (رغدة) تفي بنذرها وتقص شعرها وسط حلب

سعيد جودت: كلنا شركاء

نشرت مصادر إعلامٍ مواليةٍ اليوم الثلاثاء 13 حزيران/يونيو، صوراً للممثلة السورية (رغدة) المثيرة للجدل والمعروفة بولائها للنظام، وهي تحمل مقصاً، بعد أكثر من عامٍ على نذرها قص شعرها وسط حلب عندما يخرج “آخر إرهابي” منها.

وأفادت الصفحات الموالية التي تناقلت الصور، بأن (رغدة) وفت بوعدها، وقصّت خصلات من شعرها ونثرتها وسط ساحة سعد الله الجابري في مدينة حلب.

ونشرت المصادر قصيدة قالت إن (رغدة) كتبتها، جاء فيها:

وهنا وعدتك يا حلب

في ساحة سعدالله أن أكون

يوم خلاصك لكن

برفقة رهان مقصي المسنون

وأن في هوائك يا حلب

وملىْ السمع وكل العيون

سأحرر خصلاً من شعري

وأقص معها ألسنة شكهم المأفون

فنساؤك يا حلب إن وعدوا بأمر

قالوا له كن فيكون

وزعمت رغدة، التي يفضل السوريون تسميتها الشبيحة رغدة، في لقاء متلفز مع قناة (سي بي سي) المصرية، قبل عام، أن الطيران الروسي والسوري لم يقصفا حلب، مضيفة: “لم تقم طائرة واحدة من طائرة القوات الجوية السورية بقصف حلب، والموجودون في حلب ليسوا من أهلها” وفقاً لقولها.

وأضافت أنها نذرت أن تقص شعرها وترميه في ساحة سعد الله الجبري في مدينة حلب، عندما يخرج “آخر إرهابي وآخر تكفيري وآخر إخونجي وسلفي ممول” من أرض سوريا وينتهي ما يحدث هناك.