افتتاح أكبر مسجد بأوربا في مدينة كولونيا الالمانية

وليد غانم: كلنا شركاء

افتتح الاتحاد الإسلامي التركي في ألمانيا “ديتيب” التابع لرئاسة الشؤون الدينية في تركيا، المسجد المركزي الكبير في مدينة كولونيا الألمانية، الذي يعدّ تحفةً معماريةً رائعة، تم بناؤه على الطراز العثماني على شكل بُرعم متفتح مع بعض ملامح العمارة الغربية، في دلالة على التسامح الديني.

وأفاد موقع “ترك برس” بأن الاتحاد الإسلامي التركي قال إن الافتتاح الرسمي لمسجد كولونيا المركزي والمركز الثقافي التابع له، سيتم في غضون الشهرين المقبلين، ليكون أحد أكبر المساجد على مستوى أوروبا.

ويبلغ إجمالي المساحة التي أنشئ عليها مسجد كولونيا المركزي 17 ألف متر مربع، حيث سيتمكن 1200 شخص من أداء العبادة بداخله في نفس الوقت، وبذلك فهو أحد أكبر مساجد أوروبا.

ويضم المسجد قاعة للصلاة ومرافق للوضوء، ومعهداً إسلامياً ومركزاً للتربية الدينية الإسلامية، فضلاً عن أماكن للعمل على تعزيز التعاون الديني والثقافي، ومكتبة إسلامية وقاعة للمطالعة.

ويتوفر المسجد على منارتين بطول 55 متراً، وعلى قبة مذهبة بطول 37 مترا، يبلغ إجمالي المساحة التي أنشئ عليها المسجد 17 ألف متر مربع، وتوجد في المسجد تقنية جديدة لحفظ أحذية المصلين عن طريق خزانات مرقمة.

ويضم المسجد مراكز للشباب والمرأة والعائلة والعمل الاجتماعي، وأماكن للعمل الصحفي والعلاقات العامة، إضافة إلى قاعة للمؤتمرات متعددة الوظائف، ومركز للتسوق، وموقف سيارات تحت الأرض.

وقد استغرق بناء المسجد أكثر من سبعة أعوام، ووضع تصميمه مهندس ألماني.

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