(الأسايش) تختطف (جمعة أحمد) القيادي في حزب (يكيتي)

كدر أحمد: كلنا شركاء

اعتقلت قوات الأسايش التابعة للإدارة الذاتية، يوم الثلاثاء 13 حزيران/يونيو، “جمعة أحمد”، القيادي في حزب “يكيتي” الكردي، أحد أبرز أحزاب المجلس الوطني الكردي، والذي يعتبر المنافس الأول للإدارة الذاتية في كسب تأييد الشارع الكردي داخل سوريا.

وتم اعتقال القيادي “جمعة أحمد” ظهر أمس الثلاثاء، أثناء تأديته لواجب العزاء في قرية بغديك في ريف مدينة تل أبيض شمال الرقة، دون أن تعلن القوات التي اعتقلته عن أسباب الاعتقال والوجهة التي تم اقتياده إليها.

وحول اختطاف القيادي “أحمد”، قال “نجم الدين كياض”، عضو اللجنة السياسية في حزب “يكيتي”: “إن (ب ي د) وميليشياته منذ أن تم الاستلام والتسليم بينها وبين نظام المجرم في سوريا، وهم يمارسون سياسة الإقصاء لكل من يخالفهم في الرأي والنهج”.

وأضاف “كياض” في تصريح لـ (كلنا شركاء)، أن “اختطاف الرفيق والعضو القيادي في منظمة حزب يكيتي الكردي في كري سبي، يحمل رسالة إلى كل من يحاول العودة إلى المنطقة الكردية في سوريا وحاضنته الاجتماعية وبيئته الأساسية لممارسة حياته وعمله بين أبناء جلدته، بأنه سيتم اختطافه واختطاف كل من يؤيد ويقف إلى جانب المشروع القومي الكردستاني، حيث تم الإعلان عن استفتاء استقلال كردستان في ٢٥ أيلول/سبتمبر القادم”.

وأردف “الرفيق (جمو بافي أواز) (جمعة أحمد) ليس أول من يُختطف، ولن يكون الأخير، فهناك مناضلون سياسيون وإعلاميون في سجون ميليشيات (ب ي د)، مثل سليمان أوسو، ومحسن طاهر، وبشار أمين، والإعلامي في (يكيتي ميديا) آلان إسماعيل، وغيرهم من المناضلين من كوادر المجلس الوطني الكردي، وهناك اختطاف يومي وبشكل ممنهج لكل من يخالف (ب ي د)، الفرع السياسي لحزب (ب ك ك) في سوريا”.

وأشار عضو اللجنة السياسية في حزب “يكيتي” إلى أنه “منذ أن تم الاستلام والتسليم بين حزب (ب ي د) والنظام في المدن الكردية شمال سوريا (كردستان سوريا) بموجب اتفاق بينهم، والحزب هو يمارس نفس سياسة النظام وبتكليف من النظام للقيام بهذا العمل وممارسة الأسلوب الإرهابي في اختطاف المناضلين لإفراغ المنطقة من النخب والكوادر السياسية والحزبية والمثقفة، خدمة لأعداء القضية الكردستانية، بدءً من النظام إلى الأنظمة الأخرى المغتصبة للقضية الكردية في الأجزاء الأخرى من كردستان”.