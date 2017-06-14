موالون يوجهون تهمة (الإرهاب) لشابٍ أشعل انتفاضةً بالسويداء

إياس العمر: كلنا شركاء

وجه موالو النظام في السويداء اتهاماتٍ للناشط (جبران مراد) الذي اندلعت بسبب اعتقاله المواجهات والاعتصامات خلال الأيام القليلة الماضية؛ بأنه “إرهابي” ومنتمٍ إلى “جبهة النصرة”، لتبرير اعتقاله أمام أقاربه المنتفضين، الذين بدورهم اعتبروا هذه الاتهامات بأنها مبررات واهية.

وقال الناشط سامي الأحمد لـ “كلنا شركاء” إن الشاب (مراد) هو أحد شباب الحراك السلمي في محافظة السويداء، وتوجه خلال السنوات الماضية إلى محافظة درعا أكثر من مرة، للمشاركة بالحراك السلمي لناشطي محافظة درعا.

وأضاف أن أجهزة النظام الأمنية بدأت بتفعيل الصفحات الموالية لها، بهدف تشويه صورة الشاب، عقب الحراك الشعبي المطالب بإطلاق سراحه بهدف تشويه صورة الشاب، وذلك من خلال نشر صور له وهو في محافظة درعا من صفحته الشخصية على (الفيسبوك)، ولكن جميع الصور يظهر بها وهو يحمل فيها لافتات بشعارات سلمية تدل على وحدة سوريا وحريتها، ولا وجود ولا صورة له وهو يحمل السلاح.

وفي تطورات التصعيد الذي بدأ من بلدته القريا يوم الجمعة، فقد أشار الأحمد إلى أن ذوي مراد وأصدقائه احتجزوا عشرة عناصر من قوات النظام في محافظة السويداء وجميعهم من الساحل السوري، وأطلقوا في وقتٍ سابقٍ سراح قائد حاجز بلدة (الثعلة) غرب السويداء المقدم في فرع (المخابرات الجوية) كبادرة حسن نية، في حين ما زالت قوات النظام تماطل في وعود إطلاق سراح الشاب.

الناشط خالد القضماني قال بدوره لـ “كلنا شركاء” إن الوضع يزداد توتراً في محافظة السويداء، حيث سحبت قوات النظام قرابة 100 عنصر من مقاتلي الفرقة (15 قوات خاصة) من جبهات محافظة درعا وزجت بهم في محافظة السويداء.

وأضاف أن قوات النظام أمهلت أهالي بلدة (القريا) جنوب السويداء حتى مساء اليوم الأربعاء 14 حزيران/يونيو، ليطلقوا سراح عناصر النظام المحتجزين من قبل ذوي الشاب (جبران مراد).