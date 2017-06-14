توافقٌ على لجنةٍ قضائيةٍ لبحث مواجهات مدينة الباب

سعيد جودت: كلنا شركاء

توصلت فصائل من الجيش السوري الحر في مدينة الباب وحركة أحرار الشام الإسلامية، مساء الثلاثاء، إلى تشكيل لجنة لمتابعة القضايا الخلافية بينهما في مدينة الباب والتي تطورت لمواجهات مسلحة يوم الأحد.

وكان الطرفان تبادلا الاتهامات حول الهجوم على مقرات لهما في مدينة الباب والقرى المحيطة بها واختطاف مقاتلين والاستيلاء على أسلحة، بعد المواجهات التي أودت بحياة أكثر من 15 عنصراً من الطرفين في المدينة.

وجاء في البيان أن الطرفين ملتزمان بالقرارات التي تخرج بها اللجنة القضائية، كما اتفقوا على وقف إطلاق النار والتعهد بوقف “التحشدات” من كل طرف تجاه الآخر.

وحدد البيان جهةً ضامنةً لتنفيذ الشروط وهي “كتلة النصر” ممثلةً بثلاثة أشخاص ارتضاهم الطرفان.

وأوضح البيان أن هذا الاتفاق كان بين طرفين، الأول هو “فرقة السلطان مراد، وفرقة الحمزة، وألوية السليمان شاه وصقور الجبل والمجلس العسكري لمدينة الباب”. والطرف الثاني هي حركة أحرار الشام.