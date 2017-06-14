قتلى وجرحى باستهداف رتلٍ لقوات النظام شمال درعا

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أكدت كتائب الثوار مقتل وإصابة عناصر من قوات النظام والميليشيات الإيرانية، باستهداف رتلٍ لها خلال الليلة الماضية على الطريق العام دمشق درعا، في ريف درعا الشمالي.

وقال مراسل “كلنا شركاء” إن كتائب الثوار استهدفت رتلاً مؤلفاً من دبابات وعربات وسيارات عسكرية قرب بلدة خربة غزالة حيث كان في طريقه لمدينة درعا.

ونقل مراسلنا عن مصادر عسكرية أن الاستهداف حقق إصابات مباشرة في الرتل ما أدى لاحتراق عدد من العربات والسيارات. مؤكداً أن سيارات الإسعاف أسرعت إلى المكان لإنقاذ الجرحى وانتشال جثث القتلى، وأسعفتهم إلى مدينة الصنمين القريبة.

وفي المقابل، استهدف الطيران الحربي بغاراتٍ جوية مناطق عدة في درعا، وتركزت على حيي مخيم درعا وطريق السد بمدينة درعا، فيما استهدف القصف بالبراميل المتفجرة المناطق ذاتها.

وفي ريف المدينة، قضت الطفلة “هبه مؤتمن الحسن” والشاب “محمد يوسف الصلخدي” ، جراء قصف قوات النظام مدينة طفس بريف درعا بالمدفعية الثقيلة.