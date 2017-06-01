مصدر: (الإتحاد الديمقراطي) يجبي زكاة الفطر ويدفعها لمقاتليه

رزان العمر: كلنا شركاء

قال مصدر كردي إن إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) فرضت زكاة الفطر على المواطنين القاطنين في مناطق سيطرته في الحسكة وغيرها، مؤكداً أنها تذهب لعائلات المقاتلين في صفوف الحزب.

وقالت وكالة “باسنيوز” الكردية إن (ب ي د) اتبع أسلوباً جديداً في جمع ما أسمتها “الإتاوات” من مواطني “كردستان الغربية” (كردستان سوريا)، ما اعتبره المواطنون مخالفة صريحة لتعاليم الدين الإسلامي، مشيراً أن “أعضاء الكومينات (لجان الأحياء) التابعة للحزب يجوبون منذ أيام على جميع منازل المواطنين دون استثناء، ويفرضون عليهم دفع مبالغ مالية بحسب عدد أفراد العائلة”.

وأشار المصدر إلى أن “أعضاء الكومينات يلزمون المواطنين بدفع هذه الإتاوات تحت مسمى زكاة الفطر”، وأنهم يقولون: “ادفعوا زكاة الفطر لنا .. ستوزع على عائلات مقاتلي ب ي د لأنهم الأحق بها” بحسب قولهم.

وأثار هذا الإجراء سخطاً كبيراً بين المواطنين، والذين تساءل بعضهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “هل يجوز شرعاً أن تدفع زكاة الفطر بالغصب؟، وأين أموال النفط والتجارة والجمارك التي يجبيها (ب ي د) حتى تنفق أموالنا على عوائل مقاتليه؟”.

وكانت كل من مديرية أوقاف النظام في مدينة القامشلي بريف الحسكة، و”هيئة علماء المسلمين” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” الكردية بالمدينة، حددتا نصاب زكاة الفطر لهذا العام، بمبلغ يتراوح بين 250 و 500 ليرة للفرد الواحد.