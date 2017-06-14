الطيران الروسي يرتكب مجزرة بحق أطفالٍ نازحين في ريف درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

واصل الطيران الروسي ومروحيات النظام استهداف المناطق المحررة في محافظة درعا مرتكباً اليوم الأربعاء، مجزرةً راح ضحيتها تسعة أشخاصٍ على الأقل من المدنيين.

وقال الناشط أحمد الديري لـ “كلنا شركاء” إن الطيران الروسي استهدف مدينة (طفس) غرب درعا بأربعة غارات، وتسبب بوقوع مجزرة معظم ضحاياها أطفال.

والضحايا هم “أحمد كيون ـ محمد المصري ـ أحمد المصري ـ محمود المصري ـ مالك المصري ـ الطفل البراء المصري” بالإضافة إلى ثلاثة من أبناء “أحمد المصري”.

وأضاف الديري أن الضحايا من نازحي بلدة (عتمان) غرب درعا، وهي المرة الثانية التي يستهدف فيها طيران الروس تجمعاً لنازحي البلدة في مدينة (طفس)، وقال إن أهالي بلدة (عتمان) والذين يتجاوز عددهم سبعة آلاف نسمة جميعهم نازحين من بلدتهم بعد سيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية له عليها العام المنصرم.

على صعيد متصل استهدف الطيران الروسي الأحياء المحررة في درعا البلد بـ 16 غارة ، كما استهدف منطقة (غرز) شرق درعا بغارتين ، بينما استهدفت مروحيات النظام مخيم درعا للنازحين بـ 20 برميل متفجر ، و استهدفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة كل من (طفس ـ النعيمة ـ صيدا) .