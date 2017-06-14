بعد 14 شهرًا.. مهاجر سوري بمقدونيا يستعد للقاء أسرته في ألمانيا

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يستعد المهاجر السوري نوري شطاط، الذي يعيش في مركز إيواء بمقاطعة “غيفغليا” جنوب شرقي مقدونيا، للالتئام مع أفراد أسرته في ألمانيا خلال الأسبوع الجاري، بعد إزالة العوائق القانونية التي حرمته رؤيتهم منذ 14 شهرا.

ويعيش شطاط مع 9 مهاجرين آخرين، في مركز الإيواء المذكور، الذي كان يستقبل آلاف المهاجرين، خلال أزمة تدفق اللاجئين إلى دول غرب أوروبا.

ولم يتمكن شطاط من السفر إلى ألمانيا حيث تعيش أسرته، لعدم امتلاكه جواز سفر.

واضطر المهاجر السوري مغادرة بلاده إثر الحرب الداخلية التي تشهدها منذ سنوات، وقبل مغادرته قام ببيع أرضه ومزرعته، وأرسل بثمنهما جميع أفراد أسرته إلى ألمانيا، لكنه بقي في بلده أملا أن تتحسن الأوضاع فيها.

وبعد أن ساءت الأحوال في سوريا، قرر الرحيل عن بلاده والتوجه إلى ألمانيا ليعيش فيها لاجئا مع بقية أفراد أسرته.

وخلال حديثه للأناضول، قال شطاط إنه واجه ظروفا غير جيدة في البلقان، خلال رحلته الطويلة.

وأشار إلى أنه توجه بالحافلة من العاصمة اليونانية أثينا إلى مخيم إيدوميني المحاذية للحدود المقدونية.

ولفت إلى أنه واجه تحديات باستمرار خلال رحلته من سوريا إلى قضاء “تابانوفسي” المقدونية المحاذية للحدود الصربية.

وأوضح أنه في وقت كان يأمل فيه باجتياز الحدود المقدونية الصربية لإكمال طريقه إلى ألمانيا، صعق بنبأ إغلاق مسار البلقان.

وأكد أنه لم يفقد يوما أمله بالسفر إلى ألمانيا ولقاء أفراد أسرته.

وأضاف أنه قضى وقته في المركز بتعلم اللغة الألمانية، كي يكون جاهزا من ناحية اللغة حين يصل إلى ألمانيا.

وتابع “قالوا لي يجب أن تكون لديك جواز سفر، لكن ممثلو الصليب الأحمر أخبروني أن وزارة الداخلية ستمنحني وثيقة سفر، فتفاءلت مجددا، ثم علمت أنه بوسعي أن أحصل على تأشيرة سفر إلى ألمانيا عبر هذه الوثيقة”.

بدورها، قالت المتطوعة في منظمة الصليب الأحمر المقدوني، أناماريا شرام، إنها عملت على تأمين الوثائق المطلوبة لإزالة العوائق القانونية أمام حصول المهاجر السوري شطاط على تأشيرة دخول إلى ألمانيا، مشيرة أنه ليس من السهل الحصول عليها.

ولفت إلى أن السفارة الألمانية بالعاصمة المقدونية سكوبيه أبلغتها أن المهاجر السوري لا يمكن حصوله على التأشيرة دون جواز سفر.

وذكرت أنها حصلت على معلومات حول كيفية تأمين الوثائق الضرورية لسفر شطاط، من خلال مسؤولي الشرطة ووزارة الداخلية وممثلي منظمات المجتمع المدني الأخرى في المركز.

وأضافت “أتممنا الوثائق الضرورية من خلال استشارة أسرته لمحامي بألمانيا، ونجحنا في الحصول على وثيقة سفر من وزارة الداخلية، ونأمل أن يلتحق نوري بأسرته في ألمانيا خلال الأسبوع الجاري”.

وفي ختام حديثه، أعرب شطاط عن حماسته البالغة لأنه سيقضي عيد الفطر مع عائلته، وأكد أن شهر رمضان جلب البركة له ولأفراد أسرته