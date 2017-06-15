وكالة الأناضول: تنظيم (ب ي د/ بي كا كا) يسيطر على مياه سوريا

وفقًا للخريطة التي أعدتها وكالة الأناضول، فقد تمكن تنظيم “ب ي د/ بي كا كا” الإرهابي، من السيطرة على ثلاثة أكبر سدود ونحو 23 في المئة من الأراضي السورية، من خلال الدعم العسكري المقدم له من قبل الولايات المتحدة الأمريكية

كلنا شركاء: لاوند طوق- الأناضول

يحتل تنظيم “ب ي د/ بي كا كا” الإرهابي ثلاثة أكبر سدود في سوريا، إضافة إلى ما نسبته 23 في المئة من الأراضي السورية.

ووفقًا للخريطة التي أعدتها وكالة الأناضول، فقد تمكن تنظيم “ب ي د/ بي كا كا” الإرهابي، من السيطرة على ثلاثة أكبر سدود ونحو 23 في المئة من الأراضي السورية، من خلال الدعم العسكري المقدم له من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وبلغت مساحة المناطق المحتلة من قبل مسلحي تنظيم “ب ي د/ بي كا كا” الإرهابي ما يقرب من 39 ألف و 500 كيلومترًا مربعًا، في سوريا التي تبلغ مساحتها حوالي 185 ألف كيلو متر مربع.

وسيطر التنظيم من خلال الدعم الأميركي على ثلاثة أكبر سدود في البلاد، وهي سد الفرات وسد البعث (غربي الرقة)، وسد تشرين (شرق حلب)، تلك السدود توفر نحو 70 بالمئة من احتياجات البلاد من الكهرباء ومياه الري.

وذكر مراسل الأناضول، استنادًا إلى بيانات البنك الدولي ووزارة الري التابعة للنظام السوري، أن تنظيم “ب ي د/ بي كا كا” لم يستخدم دعم الولايات المتحدة للاستيلاء على المناطق التي تضم السدود وحسب، بل على المناطق الحساسة من ناحية الإمداد الزراعي.

التنظيم احتل 80 بالمئة من الأراضي المروية في الجزيرة

يتم روي الأراضي الزراعية الواسعة الممتدة من شرقي حلب (شمالي سوريا) إلى الشرق حيث الحدود العراقية، بالمياه المخزنة في السدود الثلاثة سابقة الذكر.

تبلغ مساحة تلك الأراضي الزراعية التي تقع في منطقة الجزيرة السورية، نحو 30 ألف كيلومترًا مربعًا، يسيطر التنظيم على 80 بالمئة من مساحتها.