الاجتماع العاشر لكبار المانحين لسوريا ينطلق في الدوحة

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استضافت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، الاجتماع العاشر لمجموعة كبار المانحين لسوريا.

وقال أحمد بن حسن الحمادي أمين عام وزارة الخارجية القطرية في كلمته أمام الاجتماع إن “استضافة الدوحة هذا الاجتماع في ظل ظروف معقدة لا تخفى على أحد يؤكد حرص قطر على دعم الشعب السوري في محنته التي تستمر للعام السابع على التوالي في ظل عجز للمجتمع الدولي عن معالجة الأسباب الجذرية للأزمة”، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وأضاف أن “الأزمة السورية التي حصدت أرواح نصف مليون إنسان لا يمكن حلها سوى بحصول الشعب السوري على حقوقه التي يستحقها وضحى من أجلها”، مؤكداً أن “حجم المساعدات القطرية لصالح الشعب السوري منذ بداية الأزمة يزيد على ملياري دولار”.

وأضاف في هذا السياق “وبلغت تعهدات قطر ومساعداتها لصالح دعم هذه القضية العادلة وحتى العام المنصرم نحو 1.6 مليار دولار ، تمت من خلال الدعم الحكومي المباشر أو عبر منظمات المجتمع المدني والجمعيات الإنسانية والخيرية والمؤسسات المانحة القطرية”، وشدد الحمادي في كلمته على أن “سوريا تستحق الدعم أكثر من التعاطف”.

وأعرب عن تطلعه لدور إيجابي من جميع المشاركين في هذا الاجتماع لأجل حشد أكبر دعم ممكن للسوريين.

ويعد اجتماع مجموعة كبار المانحين منصة مهمة للعمل على استكمال الجهود المبذولة في إطار الاستجابة الإنسانية للأزمة السورية وتعزيز الجهود الدولية لإغاثة الشعب السوري في الداخل والخارج.

ويشارك في الاجتماع ممثلين عن الدول المضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين وممثلين عن المنظمات الإنسانية الدولية.

وكانت الكويت قد استضافت الاجتماع التاسع في يناير/كانون الثاني الماضي.