قوات النظام تسيطر على حقل آرك وتقترب من السخنة شرق حمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام وميليشياته اليوم الأربعاء (14 حزيران/يونيو)، سيطرتها على حقل آرك وعدة مواقع في ريف حمص الشرقي، واقترابها من مدينة السخنة أهم معاقل تنظيم “داعش” في المنطقة.

ونقل موقع “الوطن أون لاين” عن مصدر عسكري في قوات النظام قوله إن قوات النظام في ريف حمص الشرقي تمكنت صباح اليوم الأربعاء، من بسط سيطرتها الكاملة على منطقة ومثلث وحقل آرك النفطي، والتلال المحيطة به بعمق 3 كم وعرض 6 كم بريف تدمر، تزامناً مع مواصلة وحدات أخرى من تلك القوات تقدمها شرق مدينة تدمر وفرض سيطرتها على المحطة الثالثة لضخ النفط الواقعة على بعد حوالي 40 كم عن مدينة تدمر.

وأوضح المصدر أن قوات النظام حققت هذا التقدم السريع بعد معارك عنيفة مع تنظيم “داعش” بإسناد سلاح الجو، مشيراً إلى أن تنظيم “داعش” دمر المحطة الثالثة لضخ النفط وفجر آبار النفط والغاز في منطقة آرك، ما أدى لاشتعال النيران فيها، وذلك قبل فراره منها.

ويأتي هذا التقدم لقوات النظام بعد سيطرتها منذ أيام قليلة على عدة تلال مشرفة على حقل آرك شمال شرق مدينة تدمر، عقب انسحاب تنظيم “داعش” منها.

وكان قد أعلن تنظيم “داعش” أمس الثلاثاء، مصرع العشرات من عناصر قوات النظام في المواجهات بينهما في ريف حمص الشرقي.