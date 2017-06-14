(حزب الله) يعترف بمقتل 3 من عناصره في سوريا

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

نعت ميليشيا حزب الله اللبناني أمس الثلاثاء 13 حزيران/يونيو، ثلاثةً من عناصرها، لقوا مصرعهم أثناء مشاركتهم قوات نظام بشار الأسد القتال في سوريا.

وأفادت مصادر إعلامٍ مقربة من (حزب الله)، ومنها موقع “عربي برس”، بمصرع كل من: “علي حسين الرز” (ذو الفقار)، من بلدة بنعفول الجنوبية، و”أحمد حسين عابدة” (أبو رضا)، من بلدة زيتا الحدودية (الحدود اللبنانية السورية)، و”محمد غازي يونس” (أبو جعفر)، من بلدة الديابية الحدودية (الحدود اللبنانية السورية).

ولم يحدد المصدر مكان مقتل العناصر الثلاث، في حين أفادت مصادر إعلامٍ موالية، بأن “أحمد حسين عابدة” لقي مصرعه في المواجهات مع كتائب الثوار في البادية السورية.

ومن جهته، أشار موقع “يا صور” الموالي لـ (حزب الله) إلى أن “علي حسين الرز”، قُتل “اثناء قتاله عصابات الكفر والإرهاب والإجرام في سوريا”، ونشر العديد من الصور لتشييعه في بلدته بنعفول.

وأكدت “شبكة فجر حمص الإعلاميّة” الموالية للنظام مصرع “محمد غازي يونس” في المواجهات مع تنظيم “داعش” قرب مدينة تدمر شرق حمص

كما نعى موقع “عربي برس” “حسين علي رابحة” (أبو علي)، وأفاد بأنه “مناضل ومقاوم ومقاتل واليوم شهيد من شهداء حزب البعث العربي السوري، قاتل العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان وواجه عدو الداخل في لبنان، واليوم استشهد على تراب سورية العربية دفاعاً عن قضيته وعن المقدسات”، على حد تعبيره.