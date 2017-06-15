ذكريات قسطنطين زريق التي لم تكتمل

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صدر عن «مركز دراسات الوحدة العربية» كتاب «ذكريات… سيرة لم تكتمل»، للدكتور قسطنطين زريق، وتحرير هشام نشابة.

كتب قسطنطين زريق هذه الذكريات في الأيام الأخيرة من حياته، ولم تمهله الأيام ليتمها كما كان ينوي. لذلك اقتصرت ذكرياته على أيام طفولته وشبابه، ولم يحدثنا، كما أشار، عن مواقفه وآرائه، وكيف تبلورت عندما نضجت وعالجت القضايا الكبرى للأمة العربية. ولعلّه كان، لو قدّر له إنجاز مذكراته، قد خصّ القضية الفلسطينية بمعالجة متأنّية بعد سنوات من المتابعة اليومية لهذه القضية، وتوجيهٍ للباحثين فيها، ذلك أن القضية الفلسطينية وقضية الوحدة العربية بقيتا الهاجس الدائم لزريق حتى آخر أيامه. ومع ذلك، فإن هذه الذكريات، التي تنشر لأول مرة، هي ذات شأن مميّزة، فهي تلقي الضوء على مسيرة أحد أبرز المفكرين العرب في القرن العشرين، وأثر التجارب المريرة والهزائم والنكبات التي مُني بها في هذه المسيرة.

رافق زريق تطور الفكر القومي العربي منذ نشأته، وفي مراحل التقلبات السياسية التي شهدها أيام الاستعمار وبعد الاستقلال وأيام النكسات والانقلابات والهزائم، وكان متفاعلاً مع كل ذلك، وملتزماً ومسؤولاً ومؤمناً بقوميته العربية، وبجيل الشباب الذي كان دائماً على صلة وثيقة به.