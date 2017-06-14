حكومة النظام تلغي الرسوم الجمركية على مستوردات القطاع العام من إيران

معتصم الطويل: كلنا شركاء

وافق مجلس الوزراء في حكومة النظام على إعفاء مستوردات القطاع العام من إيران من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى، لمدة ستة أشهر، وذلك اعتباراً من الشهر القادم.

وأفادت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” بأن مجلس وزراء النظام، وافق على إعفاء مستوردات القطاع العام من إيران من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة ستة أشهر، اعتبارا من 1-1-2017 ولغاية 30-6-2017، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية المترتبة على توريد حاجات قطاعي الكهرباء والاتصالات.

وكانت قد أعلنت مدير العلاقات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، رانيا أحمد، العام الماضي، أن الاتفاقية التجارية الموقعة بين سوريا وإيران خلال 2011، دخلت حيز التنفيذ، حيث تتضمن تخفيض الرسوم الجمركية إلى نسبة 4 في المئة على السلع بين البلدين، مضيفةً أن هناك قوائم منظمة بين البلدين للمنتجات تتضمن 88 سلعة سورية موردة إلى إيران مستثناة من هذا التخفيض، إضافة إلى استثناء 88 سلعة إيرانية من التخفيض.

وصادقت الحكومة في كانون الثاني 2014، على إعفاء مستوردات القطاع العام من إيران إلى سوريا، من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى حتى نهاية حزيران من العام نفسه.

وتصدر سوريا أقل من 6 مليارات ليرة إلى إيران، أي بنسبة 1 في المئة من الصادرات إلى إيران، وتستورد منها بنحو 16 مليار ليرة أي بنسبة 2 في المئة من المستوردات، بحسب “غرفة تجارة دمشق”.