لتجنب مشكلات جهازك الجديد… خطوات يجب اتباعها عند الاستخدام الأول للكمبيوتر

كلنا شركاء: سمية عبد المنعم- منوعات

ربما تواجه كثيرا منا بعض المشكلات والعقبات اذا ما اشترى جهاز كمبيوتر جديدا ، ويمكننا هنا ان نتعرف معا على اهم الخطوات الأساسية التي يجب عليك القيام بها فور شرائك الحاسب الجديد :

*تحديث نظام التشغيل

تتعدد امامك الخيارات وتتنوع عند الحديث عن حواسيب ويندوز، فهناك عدة شركات معروفة والتي تحرص على طرح حواسيبها بأحدث إصدار من النظام، ورغم ذلك فإن شركة مايكروسوفت تقوم بإصدار تحديثات متعددة من بينها تحديثات أمنية لنظامها بشكل دوري، اذن عليك ان تحرص على أن يكون حاسبك الجديد محدثا لآخر إصدار من نظام التشغيل.

* تثبيت برنامج لمكافحة الفيروسات

اصعب اللحظات التي يمكن ان تمر على جهازك وعليك بالطبع هي إصابة حاسبك الجديد بفيروس يشل عمله تماماً، فيصيبك شعور بالندم لعدم اعتمادك على برنامج قوي لمكافحة الفيروسات وملفات التجسس وغيرها من البرمجيات الخبيثة، ورغم أن الحواسيب الجديدة مثل “ويندوز 10”، تأتي بشكل مدمج ببرنامج لمكافحة الملفات الضارة إلا انك عندما تثبت أحد البرامج القوية في هذا المجال فسوف يغنيك ذلك عن مواجهة الكثير من المشاكل في المستقبل.

*تنزيل برنامج لاسترداد الملفات المحذوفة

جميعنا قد يتعرض لتلك المشكلة ، فبطريقة أو بأخرى،قد ترتكب انت او غيرك خطأ حذف الملفات التي لا ترغب في حذفها، أو ان هناك ملفات حذفتها لكنك قد ندمت بعدها على فعل ذلك، الأفضل في مثل هذا الموقف هنا هو أن تكون الأدوات اللازمة لاسترداد هذه الملفات مثبتة بشكل مسبق، وذلك حتى تتجنب أي عمليات كتابة جديدة على القرص الصلب عند حذف البيانات.

*إزالة البرامج غير الضرورية

ستلاحظ عند بدئك في استخدام الجهاز أنه يحتوي على برامج عديمة الفائدة تم تثبيتها مسبقاً على النظام، وبالطبع بعض النظر السعة التخزينية التي تستهلكها هذه البرامج فإن بعضها يعمل بشكل دائم في الخلفية ويستهلك موارد الجهاز كذاكرة الوصول العشوائي والمعالج، لذلك فعليك أن تذهب فوراً إلى لوحة التحكم وتقوم بحذف هذه البرامج التي لن تكون غالبا في حاجة إليها ،وإذا لم تستطع حذفها من لوحة التحكم يُمكنك أيضا الاستعانة ببعض البرامج المتخصصة في هذا المجال والتي تعمل على حذف البرامج من جذورها بشكل نهائي .