(قسد) تتقدم في الرقة وقوات النظام تسيطر على حقل الثورة غربها

سعيد جودت: كلنا شركاء

بعد أن فقد تنظيم “داعش” (ولاية حلب)، بدأت قوات النظام والميليشيات الكردية بقضم (ولاية الرقة)، حيث أحرزت الميليشيات الكردية اليوم تقدماً ضمن أحياء مدينة الرقة، في وقت أعلنت فيه قوات النظام عن سيطرتها على حق الثورة النفطي غرب المدينة.

وأفادت وكالة أنباء “هاوار” المقربة من الميليشيات الكردية، بأن ميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد) تقدمت أمس الأربعاء في حي الصناعة شرق مدينة الرقة، بعد أن تمكنت من إفشال هجمات تنظيم “داعش” على الحي.

كما تقدمت (قسد) غربي المدينة ودخلت ليلة أمس الأول حي البريد بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم “داعش”، وخلال الاشتباكات التي شهدها الحي قتل أحد عناصر التنظيم كان يحمل حزاماً ناسفاً.

وسيطرت (قسد) ظهر أمس على مدرسة الرازي في حي البريد، إضافة إلى سيطرتها على قسم كبير من مبنى عالي في حي المساكن.

ومن جهتها، أكدت صفحة “دمشق الآن” المقربة من النظام، سيطرة قوات النظام وميليشياته على حقل الثورة النفطي ومحطة الضخ غرب الرقة، بعد معارك مع تنظيم “داعش”.

وأشار ناشطو حملة “الرقة تذبح بصمت” إلى سيطرة قوات النظام على حقل صفيان النفطي وقرية صفيان وحقل الصفيح النفطي ومفرق الرصافة، إضافة إلى حقل الثورة النفطي ومحطة الضخ، بعد انسحاب “داعش” منها.

وأضافوا بأن قصفاً مدفعياً عنيفاً من قبل ميلشيا (قسد) استهدف أحياء سيف الدولة وشارع المنصور والجامع القديم ومنطقة الفردوس والجميلي والحديقة البيضاء والعجيلي وحي بريد الدرعية في مدينة الرقة، تسبب بمقتل ثلاثة مدنيين في حارة العجيلي، هم: (عبد اللطيف صالح البليبل، ابنه رامي عبد اللطيف صالح البليبل، زوجة ماهر عبد اللطيف صالح البليبل).