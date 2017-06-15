(الدندن) ميليشيا شيعية من المجرمين في مسكنة شرق حلب

سعيد جودت: كلنا شركاء

يعمل النظام وإيران على تشكيل ميليشيات في كل منطقة تخضع لسيطرتهم، تحت إغراء المال والسلطان، ومن تلك الميليشيات (كتيبة الدندن) أو (المهدي) التي تأسس من المجرمين الذين تشيعوا في مدينة مسكنة شرق حلب، التي سيطرت عليها قوات النظام وميليشياته مؤخراً بعد معارك مع تنظيم “داعش”.

وأفادت صفحة “مسكنة نيوز” بأن مليشيات شيعية تقاتل إلى جانب قوات النظام في مناطق مسكنة، تدعو الشبان عبر وسائل التواصل للالتحاق في صفوفها، تحت مسمى (كتيبة الدندن) أو (المهدي).

وأشار المصدر إلى أن الكتيبة تضم عناصر من أهالي مسكنة، ومنتسبوها ممن تشيعوا علناً ووضعوا إشارات وأعلام لميليشيا “حزب الله” في المساجد والأماكن العامة، في المناطق التي ينتشرون فيها.

وتشير مصادر إعلامية إلى أن إحصائيات تؤكد أن أكثر من 60 في المئة من منتسبي (كتيبة المهدي) بقيادة “معمر الدندن” التي تشيعت على يد النظام واللجان الأخرى، هم من مرتكبي الجرائم ومطلوبون للعدالة، وهم القائمون على تعفيش المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام، كمنطقة مسكنه والقرى المجاورة لها، حيث تم تعفيشها بشكل كامل، ووصل التعفيش إلى أبواب المنازل.

ويتم بيع الأغراض التي يتم تعفيشها، بحسب المصادر، في أسواق حلب، من قبل قائد الميليشيا “معمر الدندن” ابن مسكنة.

وحذّرت المصادر من ظاهرة التشيع التي انتشرت في مسكنة عقب سيطرة قوات النظام وميليشياته عليها، فقالت “كل الذين دخلوا مسكنة هم متشيعون، حتى أبناء مسكنة العساكر والذين سيرجعون إلى مسكنة مجبرون على التشيع، وتزويج بناتهم متعة لعساكر الشيعة”.