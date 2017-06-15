الأمم المتحدة: إجلاء المدنيين في سوريا يرقى إلى جرائم حرب

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وصف محققون في جرائم حرب تابعون للأمم المتحدة اليوم الأربعاء 14 حزيران/يونيو، الاتفاقات بين نظام بشار الأسد و”الجماعات المسلحة” لإجلاء المدنيين من مناطق محاصرة، بجرائم حرب.

وقال الدبلوماسي الأمريكي جيسون ماك إن نظام بشار الأسد “المرتكب الأول” لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في البلاد.

ونقلت وكالة “رويترز” عن باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق لمجلس حقوق الإنسان، قوله إنه إذا نجحت حملة التحالف الدولي فإنها يمكن أن تحرر السكان المدنيين وبينهم نساء وفتيات يزيديات “استعبدهم التنظيم جنسياً لنحو ثلاث سنوات ضمن إبادة جماعية مستمرة ولا يتم التعامل معها”.

وأضاف “يجب ألا تأتي حتمية مكافحة الإرهاب على حساب المدنيين الذين يجدون أنفسهم يعيشون رغم إرادتهم في مناطق يتواجد فيها داعش”.

وأشار بينيرو إلى أن “الاتفاقات العشرة بين الحكومة السورية والجماعات المسلحة لإجلاء المقاتلين والمدنيين من مناطق محاصرة بما في ذلك شرق حلب، تصل في بعض الحالات إلى جرائم حرب، لأن المدنيين ليس أمامهم خيار”.