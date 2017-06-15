مسؤول إيراني: حققنا نصرا استراتيجيا على الحدود العراقية السورية

رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني “علي أكبر ولايتي”

كلنا شركاء: مراد قره داغ- الأناضول

اعتبر رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني “علي أكبر ولايتي”، أن تمركز القوات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني على الحدود السورية العراقية، “نصر استراتيجي”.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إيرنا” عن ولايتي تصريحه يوم الثلاثاء للصحفيين الذي قال فيه إن “النصر الذي تم تحقيقه على الحدود العراقية السورية هو نصر استراتيجي لمحور المقاومة الذي يبدأ من طهران مرورا بالعراق وسوريا وينتهي في لبنان”.

وأضاف ولايتي أن “النجاح الذي حققه جيشا العراق وسوريا، يمثل هزيمة للولايات المتحدة عبر فشلها في تحقيق أهدافها في البلدين”.

وتمركز لواء “فاطميون” الأفغاني الشيعي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني، في المناطق التي انسحب منها تنظيم داعش على الحدود السورية العراقية.

وجاء هذا التمركز بمباركة إيرانية حيث أظهرت صور قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني برفقة مقاتلي “لواء فاطميون” في المنطقة المذكورة.