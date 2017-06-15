الحشد العراقي يقصف داخل سوريا والأهالي هائمون

رزان العمر: كلنا شركاء

شهدت القرى الحدودية مع العراق في ريف الحسكة، موجات نزوح من المنطقة خلال الأيام الماضية بسبب القصف المدفعي والصاروخي لميليشيات الحشد الشعبي العراقي.

وقال ناشطو اتحاد شباب الحسكة، إن قرى العطشانة والروسان وشويحان والعصمان والتويمين الواقعة شرق مدينة الشدادي المحاذية للحدود نزحت نتيجة قصفها من قبل ميليشيا الحشد الشيعي والحشد العشائري العراقي، ويقدر عدد السكان تلك القرى قرابة الـ 7000 نسمة جلهم نساء وأطفال.

ولم يذكر المصدر وجهة النازحين الجدد، فيما رجحت مصادر أخرى أن وجهتهم كانت مدن ريف دير الزور الشرقي التي تتعرض بدورها لقصف يومي من طيران التحالف الدولي والطيران الروسي.

وكانت مليشيات “الحشد العراقي” تقدمت قبل نحو أسبوع إلى الحدود السورية وسيطرت على قرى حدودية، مواصلةً توغلها داخل الأراضي السورية وسيطرت على قرية ومخفر (تل صفوك) الحدودي الذي كان تنظيم “داعش” يسيطر عليه.