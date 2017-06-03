عصابةٌ في السويداء تفاخر بأبشع صور التعذيب للحصول على الفدية

ميلاد عيسى: كلنا شركاء

بثّ ناشطون في السويداء شريطاً مصوراً قالوا إنهم حصلوا عليه من ذوي أحد المخطوفين في المنطقة وهو يتعرض لعمليات تعذيبٍ قاسية، بغية الضغط على ذويه لدفع الفدية المالية المفروضة عليهم.

وفي تفاصيل الحادثة التي وقعت قبل أيام، قالت شبكة أخبار محلية إن العصابة مؤلفة من أربعة أشخاص من محافظة السويداء، انتحل أحدهم اسماً مزيفاً (أبو يزن الأطرش) واتصل أحد أفراد العصابة مع (احمد ابراهيم العلي) الذي يعمل في مكتب عقاري للكساء والإعمار من خلال إعلان منشورٍ عبر التواصل الاجتماعي وفيه رقم المغدور.

طلب ابو يزن من المغدور (أحمد) أن يأتي الى محافظة السويداء لقاء إكساء فلل وشقق واعداً إياه بدفع 20 مليون على توقيع العقد وعند الانتهاء يكملون له المبلغ.

اتفقوا على اللقاء وكان الموعد الساعة الثانية ظهراً عند دوار قرية عتيل أمام محطة الشاعر، وأتى المغدور وبرفقته صديق له من دمشق اسمه (أبو علاء حسين الشعار) بسيارة لونها ذهبي وعندما وصلوا المكان المتفق عليه استقبلهم أحد أفراد العصابة وهو شاب يافع.

رافقهم بالسيارة واتجهوا نحو طريق السويداء وعند المفرق الواصل بين عتيل والمنصورة اتجهوا غرباً بعد بئر المياه بحوالي 500 متر وأكثر ليظهر لهم بشكل مفاجئ ثلاثة أشخاص منتحلي صفة أمنية ومعهم سلاح وطلبوا هوياتهم الشخصية.

منتحلو الصفة الأمنية سألوهم عن وجهتهم، وعندما أخبروهم أنهم ذاهبون باتجاه أبو يزن الأطرش أدعى بقية الأفراد إن الأخير ينتمي لجبهة النصرة لتبرير اعتقال المغدور ومرافقه.

أنزلوهم من السيارة بقوة السلاح وأطلقوا سراح أبو علاء بعد سلبه كل ما بحوزته من هواتف محمولة وأموال وغادروا المكان.

أبو علاء اتجه إلى مخفر قرية سليم بعد عناء طويل بمساعدة بعض الأهالي للوصول إلى المخفر وكتب ضبط بكل التفاصيل التي حصلت وأوصاف العصابة اصبحت معروفة لدى الجهات الأمنية دون أن يحرك أي منها ساكنا تجاه القضية.

بعد ذلك اتصل الخاطفون مع ذوي الشاب وطلبوا مليون دولار وأرسلوا لهم صور تعذيب، وفي اتصال ثان تم تخفيض المبلغ إلى 200 ألف دولار.

مجددا أرسل الخاطفون لذويهم مقاطع مصورة يفاخرون فيها بأساليب التعذيب والإرهاب وطلبوا أخيراً مبلغ 10 مليون ليرة للحيلولة دون قتله.

عصابةٌ في السويداء تفاخر بأبشع صور التعذيب للحصول على الفدية

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