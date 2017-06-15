رايتس ووتش تطالب (قسد) بوقف تجنيد الأطفال

رزان العمر: كلنا شركاء

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أمس الأربعاء، ميليشيات “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بوقف تجنيد الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقالت منظمة “رايتس ووتش” في بيان لها: “على التحالف الدولي أن يوضح لقوات سوريا الديمقراطية والقوات الأخرى أن “تجنيد الأطفال” مسألة غير قانونية حتى لو كان الأطفال لا يؤدون مهامَّ عسكرية، مع ضرورة تأديب الضباط الذين يسمحون بخدمة أطفال في صفوفهم، وتشجيع القوات على أن تقدم إلى جميع الأطفال “الجنود السابقين” كل المساعدات الممكنة من أجل التعافي البدني والنفسي والاندماج بالمجتمع”.

واتهمت المنظمة الدولية ميليشيات الحماية الكردية التي تتزعم ما يسمى “قوات سوريا الديمقراطية” بأنها تخرق، منذ العام 2013، جميعَ التوصيات الدولية الخاصة بعدم تجنيد الأطفال.

ودعت المنظمة ميليشيات الحماية الكردية إلى “الالتزام علنًا بالكف عن التنسيق مع أو مساعدة الجماعات المسلحة التي تجند الأطفال، ولا تسرحهم من صفوفها”.

من جانبٍ آخر أكدت المنظمة على ضرورة توفير المرور الآمِن للمدنيين، والدعم الكافي للنازحين معتبرة تواجُد المدنيين في أماكن تواجُد تنظيم الدولة لا يُعفي القوات المقاتلة من اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم، وذكّرت المنظمة أن “قوانين الحرب تطالب جميعَ أطراف النزاع باتخاذ كل الخطوات الممكنة لإخلاء المدنيين من مناطق القتال أو المناطق التي ينتشر فيها مقاتلون، وعدم وقف أو عرقلة إجلاء من يرغبون في المغادرة.