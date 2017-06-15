قصفٌ صاروخي ومدفعيّ على جوبر والغوطة الشرقية

عبادة الشامي: كلنا شركاء

اشتد القصف المدفعي والصاروخي على بلدات الغوطة الشرقية في حين شهدت جبهات المنطقة هدوءاً عقب معارك حامية اندلعت قرابة أسبوعين على جبهة حوش الضواهرة.

وقال الناشط “معاذ أبو عمر” من مركز الغوطة الإعلامي لـ “كلنا شركاء” إن قوات النظام استهدفت حي جوبر الدمشقي بثلاثة صواريخ أرض – أرض من نوع ( فيل )، إضافة لأكثر من 12 قذيفة مدفعية، كما تحدث عن استهداف مدينة عين ترما وأطرافها بثلاثة صواريخ أرض – أرض من نفس النوع و عدد من قذائف المدفعية.

و نوه المصدر إلى أن القصف المدفعي على المنطقة مصدره جبل قاسيون في العاصمة دمشق، أما صواريخ أرض – أرض فمصدرها قوات النظام المتمركزة على أطراف حي جوبر.