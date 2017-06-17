حقائق ومعلومات لا تعرفها عن عقوبة الإعدام حول العالم

كلنا شركاء: دخلك بتعرف

الحرق، الغلي بالزيت، الشنق، قطع الرأس، الغرق، الصلب، الدفن حياً، الرجم، تمزيق الجسد، الرمي بالرصاص والعديد من الطرق المبتكرة لتنفيذ عقوبة الإعدام على مرّ العصور في مختلف المجتمعات والدول بحق من يخالف القوانين، ولطالما كانت هذه العقوبة موضع جدل بين مؤيد ومعارض لكنها مازالت تسري في الكثير من الدول حتى وقتنا هذا وتختلف طرق التنفيذ والأسباب المؤدية للإعدام بحسب الدولة الحاصلة فيها المحاكمة.

1. واحد من كل 25 شخص يتم تنفيذ حكم الإعدام بهم في أمريكا تُكتَشف براءتهم لاحقاً.

المصدر: newsweek.com

2. تنفذ إيران حكم الإعدام بمواطنيها في حال قرّروا التخلّي عن ديانة الإسلام.

المصدر: wikipedia

3. تمَّ إلغاء حكم الإعدام في بريطانيا بشكل شبه رئيسي بعد تنفيذ حكم إعدام ظالم بحق شخص اتُّهم بقتل طفلته وزوجته عام 1950 ليتبيّن لاحقاً أنه كان بريئاً.

المصدر: wikipedia

4. في سنغافورة، تهمة حيازة المخدرات أو الاتجار بها تصل عقوبتها إلى الإعدام.

المصدر: reuters

5. في الصين قد تُعلّق المشنقة لرؤساء الشركات في حال تمَّ اكتشاف حالات احتيال.

المصدر: business insider

6. حيازة الإنجيل أو مشاهدة أفلام من كوريا الجنوبية أو توزيع أفلام إباحية عقوبتها الإعدام في كوريا الشمالية.

المصدر: dailymail

7. الصلب لا يزال يُعتبر طريقة رسمية لتنفيذ الإعدام في السودان.

المصدر: wikipedia

8. تنفّذ الصين أحكام الإعدام أربعة أضعاف زيادة عن سائر العالم مجتمعاً.

المصدر: usa today

9. سنة 1944، تم إعدام طفل أمريكي من أصول إفريقية في جلسة حكم استمرّت ساعتين فقط.

المصدر: wikipedia

10. السعودية، هي عضو في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ورئيستها حالياً، قامت بإرسال 2000 شخص للإعدام في الثلاثين سنة الأخيرة.

المصدر: allgov

11. يعيش 60% من البشر في دول لا تزال قوانين الإعدام فيها مفعّلة، كالهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية وأندونيسيا.

المصدر: wikipedia

12. قبل ليلة إعدامه، قام رجل في جورجيا بالفرار من السجن ليموت ليلة إعدامه بعد مشاجرة في إحدى الحانات!

المصدر: wikipedia

13. لازالت ولاية واشنطن تعدم باستخدام حبل المشنقة.

المصدر: the guardian

14. في عام 2005 قامت شركة صينية باستخدام جلد المنفّذ بهم حكم الإعدام لتطوير مستحضرات تجميلية صُدّرت إلى أوروبا.

المصدر: the guardian

15. جملة نايكي Nike الشهيرة ”just do it“ استوحيت من خطاب لرجل قبل لحظات من إعدامه.

المصدر: wikipedia

16. عقوبة الإلحاد هي الإعدام في 13 دولة، منهم إيران والسعودية وقطر والسودان واليمن.

اقرأ المقال كاملا حول الموضوع: هذه هي الـ13 دولة التي تحكم بالموت على الملحدين.

17. تخلت 103 دولة عن قانون الإعدام.

المصدر: wikipedia

18. في مصر القديمة، عقوبة قتل القطط حتى لو من غير قصد هي الإعدام!

المصدر: wikipedia

19. حسب الإحصائيات، فإن 86% من مواطني مصر يشجّعون عقوبة الإعدام لمن يرتد عن الإسلام!

المصدر: wikipedia

20. تحكم إيران مواطنيها بالإعدام في حال الفساد.

المصدر: newsweek

21. في روما القديمة، جزاء قتل أحدهم لأبيه كان إعدام الشخص بوضعه في كيس بصحبة كلب وأفعى وديك!

المصدر: wikipedia

22. عام 117م، قام الإمبراطور هادريان Hadrian بحظر الانتحار، ومن يخالف القانون ويتجرّأ على محاولة الانتحار يكون حكمه الإعدام!

المصدر: straightdope

23. في إحصاءات لطلبات الوجبة الأخيرة قبل الإعدام تصدّرت اللائحة ”البوظة“، واحتلت ”الكيك“ المركز الثاني!

المصدر: psychologytoday

24. بيلاروسيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة المنضمّة للأمم المتحدة التي لا تزال تحكم بالإعدام، يتم الإعدام فيها بطلقة مسدس باتجاه الرأس.

المصدر: wikipedia

25. في إنكلترا في القرن السادس عشر، كانت عقوبة التشرّد على الطرقات سنتين سجن كإنذار أول، والإعدام في حال تمَّ التشرّد مجدّداً.

المصدر: wikipedia

26. في المسيحية (العهد القديم) يحكم الله تنفيذ الإعدام بمن يرتكب جريمة القتل والخطف والسحر وانتهاك حرمة السبت والردّة وبعض الانتهاكات الجنسية.

المصدر: GPH hawkin’s RS