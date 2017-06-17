سبع عشرة حقيقة مذهلة عن أصحاب الشعر الأحمر لم تسمع عنها مسبقا

كلنا شركاء: قصي علي- دخلك بتعرف

الأحمر هو لون الشعر الأقل ندرة في العالم، ربما لهذا السبب نربط به الكثير من الأشياء الغامضة. إليكم بعض الحقائق المثيرة عن الشعر الأحمر والتي لم تسمعوا عنها من قبل:

1. فقط قرابة 1-2٪ من سكان العالم يمتلكون شعرا أحمرا، ويعود سبب ظهور الشعر الأحمر إلى الجينات، أو بشكل أدق إلى المركب الجيني المعروف بـMC1R، حيث أدت الطفرة التي ظهرت فيه قبل أكثر من 50 ألف عام إلى تشكل مادة الفيوميلانين الصبغية في الشعر والجلد والعيون، عوضاً عن مادة الميلانين المعتادة.

2. تمتلك اسكوتلندا أكبر عدد من الأشخاص ذوي الشعر الأحمر بنسبة 12٪، أي بمعدل 14 من كل 100 شخص، تليها إيرلندا في المرتبة الثانية بنسبة 10٪.

3. أيضاً في الهند والمناطق الشمالية من الشرق الأوسط ودولة باكستان، يوجد العديد من الأشخاص ذوي الشعر الأحمر الغامق. أما في المغرب والجزائر يتواجد الشعر الأحمر غالباً عند الأمازيغ.

4. يمتلك أصحاب الشعر الأحمر كميات أقل من شعر الرأس مقارنة مع غيرهم من الأشخاص، حيث يبلغ عدد خصل الشعر عندهم 90 ألفا، في حين يمتلك أصحاب الشعر الأشقر 100 ألف خصلة، ويقدر العدد بـ120 ألف عند أصحاب الشعر البني. ولكن بحكم أن الشعر الأحمر أكثر سماكة، يظهر أصحابه وكأنهم يمتلكون كمية أكبر من الشعر.

5. خلصت بعض نتائج البحث إلى أن أصحاب الشعر الأحمر يظهرون اختلافاً في نظام الإحساس بالألم الخاص بهم. فعلى سبيل المثال تكون ردة فعل أولئك الأشخاص أكثر حساسية تجاه الحرارة والبرودة.

6. أصحاب الرؤوس الحمراء لا يشيبون مع التقدم في السن، بل يتحول لون شعرهم إلى درجة أكثر بهتاناً كاللون الرملي (بيج) أو إلى اللون الأبيض الناصع، وليس لون الشيب الرمادي.

7. يحتاج أصحاب الشعر الأحمر إلى كمية مواد تخديرية تزيد نسبتها بـ20٪ عن غيرهم أثناء العمليات الجراحية. ولم يتم بعد البحث بشكل مفصل عن المسبب الرئيسي، ولكن العلماء يعتقدون بأن طفرة جين MC1R تعمل على خفض فعالية المواد التخديرية.

8. حتى القرن السادس عشر، كان شحم الرجال ذوي الشعر الأحمر أحد المكونات الاساسية لصناعة السّم.

9. تميز العبيد ذوو الشعر الأحمر في الامبراطورية الرومانية بأنهم أغلى سعراً من العبيد الشقر والسمر، وقيل بأنهم اتصفوا بالحزم والقوة أيضاً.

10. وفقاً للأساطير اليونانية، يتحول أصحاب الشعر الأحمر بعد موتهم إلى مصاصي دماء.

11. يتوجب على الأشخاص ذوي الشعر الأحمر عدم الإقدام على ارتكاب الجرائم، وذلك لسهولة كشف جين MC1R المسؤول عن لون الشعر وبالتالي سهولة تحديد هوية صاحبه من قبل الأطباء الشرعيين. ووفقاً للمحققين؛ تبلغ نسبة الإنضباط والحفاظ على الأمن في ملف التعريف الجنائي 80٪ عند الأشخاص ذوي الشعر الأحمر.

12. يوجد إشاعة تقول بأن هتلر حظر زاوج الأشخاص ذوي الشعر الأحمر، وذلك لأنه اعتقد بأنه سيؤدي إلى نشوء نسل ”شاذ“.

13. إن لون العيون الأكثر شيوعاً عند أصحاب الشعر الأحمر هو البني، والأقل انتشاراً هو الأزرق.

14. اتضح بأن النحل ينجذب بشكل أكبر إلى الاشخاص ذوي الشعر الأحمر.

15. أن تكون رجلاً ذو شعر أحمر (أصهب) قد يعود عليك بفوائد صحية. ففي دراسة نشرت من قبل ”الصحيفة البريطانية للسرطان“ اتضح بأن الرجال ذوي الشعر الأحمر أقل عرضة بنسبة 54٪ للإصابة بسرطان البروستات مقارنةً مع نظرائهم من ذوي الشعر الأشقر والبني.

16. إن امتلاك الشعر الأحمر ليس السبب الوحيد الذي يجعل أصحابه أشخاصاً فريدين. فإضافة إلى ذلك، إن أصحاب الشعر الأحمر أكثر حظاً لأن يكونوا عسراء. كلتا الخاصيتين السابقتين تنتجان من الجينات المتنحية الثنائية.

17. يحتفل في الخامس من نوفمبر بيوم ”أحب شعرك الأحمر Love Your Red Hair“ العالمي، وتعود فكرة الاحتفال بهذا اليوم إلى شقيقتين من ذوات الشعر الأحمر، حيث قررتا إطلاق هذه المناسبة للاحتفال بجمال تلك الخصل النارية، ولدعوة نظائرهم لتقبل وحبِّ شعرهم.