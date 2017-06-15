(غضب الفرات) تسيطر على حي الصناعة في الرقة وتقتحم آخر

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت الميليشيات الكردية المشاركة في حملة (غضب الفرات)، صباح اليوم الخميس (15 حزيران/يونيو)، عن سيطرتها على حي الصناعة في مدينة الرقة بعد معارك عنيفة مع تنظيم “داعش”.

وأفادت مصادر إعلامٍ مقربةٍ من الميليشيات الكردية، بأن ميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد) تمكنت بعد أربعة أيام من المعارك شرقي مدينة الرقة من السيطرة على حي الصناعة، وبعدها استمرت الميليشيات في تقدمهما على حساب تنظيم “داعش” شرقي المدينة، واقتحمت حي البياطرة.

ومن جهته، شنّ تنظيم “داعش” هجوماً عنيفاً على حي سباهية الخاضع لسيطرة الميليشيات الكردية من ثلاثة محاور، سقط خلاله قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

ويتزامن تقدم الميليشيات الكردية في مدينة الرقة مع قصفٍ جويٍ مكثفٍ من قبل طيران التحالف الذي يؤمن الغطاء الجوي لتلك الميليشيات، وتسببت تلك الغارات اليوم، بحسب ناشطي حملة “الرقة تذبح بصمت”، بتدمير مبنى الخباص في أول شارع 23 شباط من جهة السور شرق مركز المدينة، وتدمير بناء الجربوع مقابل مدرسة الوليد بن عبد الملك بالكامل.

وأدت غارات طيران التحالف الدولي منذ عدّة أيام على بناء سكني مؤلف من 3 طوابق مقابل لمدرسة سلطان باشا الأطرش قرب دوار الادخار في مدينة الرقة إلى تدميره بشكل كامل.

وتساقطت قذائف الميليشيات الكردية على أحياء مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة التنظيم، ومنها مساكن المعلمين، ودوار أمن الدولة، وحي البريد غرب مركز المدينة.