(العفو الدولية) تطالب (الأسايش) بالإفراج عن معتقلي (الوطني الكردي)

وليد غانم: كلنا شركاء

طالبت منظمة العفو الدولية قوات الأسايش التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، بالإفراج الفوري عن معتقلين من أعضاء المجلس الوطني الكردي في سجونها.

وأفادت المنظمة من خلال موقعها الرسمي بأن الأسايش، قوات الشرطة التابعة للإدارة الذاتية التي يقودها حزب الاتحاد الديموقراطي في المنطقة الشمالية الشرقية بسوريا، اعتقلت ناشطين أكراد سوريين معارضين.

وذكرت أن النشطاء هم “محسن طاهر”، و”أمين حسام”، و”بشار أمين”، وأشارت إلى أنه احتُجز الناشطان الأولان في 9 مايو/أيار 2017، بينما احتُجز الثالث في 21 مايو/أيار2017.

وأكدت المنظمة المعنية بحقوق الانسان، أنه يجري احتجاز الثلاثة في ظروف سيئة بسجن علايا في القامشلي، شمال شرقي سوريا، من دون أن تُوجه أيّ تُهم لهم.

وقالت المنظمة في تدوينة لها على حسابها في “تويتر”: “طاهر وأمين وحسام معتقلون تعسفياً لدى الأسايش لأكثر من شهر. أفرجوا عنهم فوراً”.