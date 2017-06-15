مصرع قائد ميليشيا (درع الأمن العسكري) شرق حمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

لقي قائد ميليشيا درع الأمن العسكري في ريف حمص الشرقي مصرعه أمس الأربعاء (14 حزيران/يونيو)، متأثراً بجراحٍ أصيب بها خلال المواجهات مع تنظيم “داعش”.

ونعت صفحات موالية، منها “المسعودية لما نحب بعض”، “محمد فرحان عطايا” (أبو حسام)، “قائد قوات درع الأمن العسكري”، وأشارت المصادر إلى أنه لقي مصرعه بعد يومٍ على إصابته بجراحٍ جراء استهداف تنظيم “داعش” بالقذائف المدفعية قرية المسعودية شرق حمص.

وأوضحت المصادر أن القيادي في ميليشيات النظام “عطايا” ينحدر من قرية المسعودية، وهو من مواليد 1973، وأب لثلاثة أولاد.

ونعته “نقابة عمال الطباعة والثقافة والإعلام” في حمص، على اعتباره من عمال آثار حمص، ومراقب تلال أثرية في المناطق الشرقية.

وتتعرض قرية المسعودية شرق حمص بشكل مستمر لقصف من قبل تنظيم “داعش”، حيث أفادت صفحة “دمشق الآن” الموالية اليوم، أن قوات النظام وميليشياته استهدفت بالصواريخ وقذائف المدفعية والدبابات مواقع “داعش” شرق قرية المسعودية رداً على استهداف الأخير للقرية بقذائف الهاون، كما استهدف الطيران الحربي تجمعات التنظيم وآلياته في قطاعات جب الجراح والمسعودية.